SOCIEDAD
Confirmado por el BOE: habrá festivo el 25 y el 28 de julio en estas comunidades y así queda el esperado puente de verano
El calendario laboral deja dos jornadas festivas consecutivas en determinados territorios y muchos ya miran a una escapada o descanso más largo a finales de julio
El verano de 2026 ya tiene marcadas dos fechas clave en el calendario de miles de personas. El Boletín Oficial del Estado (BOE) ha dado luz verde a dos festivos muy señalados que permitirán disfrutar de un puente de hasta cuatro días en determinadas zonas de España.
Galicia celebrará el 25 de julio, coincidiendo con su Día Nacional, mientras que Cantabria tendrá festivo el 28 de julio, una combinación que ya está despertando el interés de quienes buscan una escapada o quieren aprovechar esos días de descanso.
Confirmado por el BOE
Galicia se prepara para uno de los fines de semana más señalados del verano con la llegada del Día de Santiago Apóstol, una fecha que cada año llena calles, hoteles y restaurantes pese a que en esta ocasión el festivo coincida en sábado.
Aunque muchos trabajadores no podrán aprovecharlo como día libre adicional, la comunidad espera igualmente una gran afluencia de visitantes atraídos por el ambiente festivo y la amplia programación prevista.
Mientras tanto, Cantabria sí contará con una situación distinta gracias al Día de las Instituciones, que se celebra el 28 de julio y que podría favorecer un puente de varios días para numerosos trabajadores.
Destinos como Santander, Noja o Suances esperan un notable incremento de visitantes, con un impacto especialmente positivo para hoteles, bares, restaurantes y comercios.
Este tipo de festivos vuelve a confirmar una tendencia cada vez más habitual en España: las escapadas cortas durante julio y agosto ganan terreno frente a las vacaciones largas tradicionales.
Ya sea por un puente o por unos días sueltos de descanso, playa, turismo rural y planes gastronómicos siguen liderando las preferencias de quienes buscan aprovechar el verano al máximo.
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