Confirmado por el BOE: el Gobierno concederá ayudas de hasta 22.000 euros para reformar viviendas y eliminar barreras arquitectónicas

El Gobierno ha anunciado una nueva línea de ayudas destinada a mejorar la accesibilidad de viviendas y facilitar la vida diaria de las personas mayores o con discapacidad. Una nueva línea de ayudas que ha recibido luz verde.

La medida, incluida en el Plan Estatal de Vivienda 2026-2030 y regulada por el Real Decreto 326/2026, permitirá solicitar subvenciones de hasta 22.000 euros por vivienda para llevar a cabo determinadas reformas.

El objetivo no es otro que eliminar barreras arquitectóncias tanto en viviendas particulares como en comunidades de vecinos y ravorecer que las personas puedan permanecer en sus hogares durante más tiempo y con mayor autonomía e independencia.

¿Qué obras y reformas se pueden acometer con esta línea de ayudas?

Entre las actuaciones que pueden beneficiarse de estas ayudas se encuentran algunas tan habituales como sustituir una bañera por un plato de ducha adaptado, instalar barras de apoyo en el baño, ampliar puertas y pasillos para facilitar el paso de una silla de ruedas o incorporar sistemas domóticos destinados a personas con movilidad reducida.

Imagen de una mujer usando un ascensor / Sport.es

Las comunidades de propietarios también podrán acceder a estas subvenciones para financiar la instalación de ascensores, rampas de acceso, plataformas salvaescaleras o sistemas automáticos de apertura de puertas.

La cuantía dependerá de cada situación. En términos generales, la ayuda podrá alcanzar los 13.000 euros por vivienda. Sin embargo, la cantidad aumenta hasta los 18.000 euros si reside una persona mayor de 65 años o con una discapacidad reconocida igual o superior al 33%.

En los casos en los que viva una persona con una discapacidad del 65% o superior, la subvención podrá llegar a los 20.500 euros. Además, cuando las actuaciones estén destinadas a garantizar la accesibilidad universal del inmueble, el importe máximo ascenderá hasta los 22.000 euros.