Confirmado por el BOE: así es la deducción que permite ahorrar hasta 9.000 euros en la declaración de la Renta

Como cada año, se acerca el momento en el que los españoles deben enfrentarse a Hacienda a través de la campaña del Impuesto de la Renta de las Personas Físicas (IRPF). Como es habitual, muchas personas buscan deducirse determinados gastos para beneficiarse de algún ahorro fiscal.

En este caso, hablamos de una deducción impulsada por la Agencia Tributaria con la que es posible ahorrar hasta 9.000 euros. Eso sí, para desgravarse hasta el 60% de la contribución, es necesario cumplir una serie de requisitos específicos.

Entre las opciones disponibles se encuentra la deducción por obras de mejora de la eficiencia energética en viviendas. Se trata de una medida que ha sido prorrogada recientemente y que busca animar a los propietarios a realizar reformas que reduzcan el consumo energético y mejoren el confort de los hogares.

Esta ampliación llega de la mano del Real Decreto-ley 16/2025, publicado el pasado 23 de diciembre, que mantiene vigentes estas deducciones en el IRPF. Para poder beneficiarse de ellas es fundamental que las obras supongan una mejora real y demostrable, algo que debe acreditarse mediante un certificado de eficiencia energética antes y después de la reforma, elaborado por un técnico especializado.

La normativa contempla distintos niveles de deducción en función del tipo de mejora realizada. En el caso más básico, la deducción alcanza el 20% cuando la vivienda logra reducir al menos un 7% la demanda de calefacción y refrigeración. En este supuesto, la inversión máxima anual que se puede desgravar es de 5.000 euros, lo que permite un ahorro de hasta 1.000 euros en la declaración.

Si la reforma es más ambiciosa, la deducción puede ascender al 40%. Esto ocurre cuando se consigue reducir en un 30% el consumo de energía primaria no renovable o cuando la vivienda alcanza una calificación energética A o B. Aquí, la base máxima anual se amplía hasta los 7.500 euros, con una deducción que puede llegar a los 3.000 euros.

Existe además una deducción aún mayor, del 60%, pensada para rehabilitaciones energéticas de edificios completos, normalmente en comunidades de vecinos. En estos casos, es necesario que el inmueble mejore su eficiencia energética en al menos un 30% o que alcance también una calificación A o B, permitiendo un ahorro fiscal total de hasta 9.000 euros repartido en varios años.

Por último, conviene tener en cuenta un requisito clave: los pagos en efectivo no están permitidos. Todos los gastos deben justificarse mediante transferencias u otros medios bancarios y será necesario descontar cualquier ayuda o subvención recibida para llevar a cabo la reforma.