Confirmado por el BOE: estas comunidades disfrutarán de un puente gracias al festivo del 28 de julio

El próximo 28 de julio será festivo en España, aunque no para todo el mundo. Ese día únicamente será no laborable en Cantabria, una situación que suele generar dudas cada año, ya que el calendario laboral no es igual en todas las comunidades autónomas.

Mientras en algunos puntos del país será una jornada de trabajo completamente normal, en otros se disfrutará de un día de descanso. Además, este año el festivo cae en martes, un detalle que muchos ya tienen marcado en el calendario.

Quienes puedan pedir libre el lunes anterior tendrán la posibilidad de enlazar cuatro días consecutivos de descanso, una opción muy atractiva para hacer una escapada, desconectar o simplemente romper con la rutina. Aunque no se trata de un puente oficial, sí puede convertirse en uno para muchos trabajadores.

El BOE ya lo ha confirmado

Estas diferencias forman parte del funcionamiento habitual del calendario laboral español, ya que, además de los festivos nacionales, cada comunidad autónoma cuenta con varias fechas propias.

Esto hace que un mismo día pueda vivirse de forma muy distinta según el lugar de residencia y también influye en la organización de vacaciones, viajes o planes familiares. En este caso, el próximo festivo señalado en el calendario corresponde al 28 de julio y será exclusivo para Cantabria.

BOE / sport

Aquí será festivo el 28 de julio

El próximo martes 28 de julio de 2026 solo será festivo en Cantabria, donde se conmemora el Día de las Instituciones de Cantabria. Se trata de una de las fechas más importantes del calendario autonómico y está recogida oficialmente como jornada no laborable dentro de la comunidad.

Ese día, la mayoría de trabajadores cántabros disfrutarán de un descanso, a excepción de los servicios esenciales que mantienen su actividad habitual. Además, distintos municipios suelen organizar actos institucionales, eventos culturales y celebraciones para recordar el significado histórico de esta jornada.

¿Tendremos puente?

Aunque el festivo cae en martes y no genera un puente de forma automática, el calendario deja una opción muy interesante para muchos trabajadores. Quienes puedan librar el lunes 27 de julio, ya sea porque les corresponde por su calendario laboral o solicitando un día de vacaciones, podrán disfrutar de cuatro días consecutivos de descanso.

Una oportunidad que muchos suelen aprovechar para hacer una escapada o simplemente desconectar, aunque, como es lógico, no estará al alcance de todos, ya que dependerá del sector, la empresa o las condiciones de cada contrato.