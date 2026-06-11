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ALIMENTACIÓN

Confirmado por el BOE: adiós a las latas de mejillones, berberechos y sardinas como las conocíamos hasta ahora

Cambios en la comercialización de pescados en conserva tal y como los conocemos

Una caja de berberechos.

Una caja de berberechos. / EFE

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David Cruz

David Cruz

Las latas de conserva siempre han guardado ciertos secretos. ¿Esa 'sardinilla en aceite' es realmente una sardina pequeña o cualquier pescado azul de tamaño similar? Con el Real Decreto 1082/2023 en vigor desde comienzos de este año, el etiquetado de pescados y mariscos en conserva tiene que responder a esas preguntas sin rodeos.

El cambio más visible afecta a los nombres. "Sardinilla" deja de ser un término comodín: solo podrán llamarse así los ejemplares que cumplan unas medidas concretas fijadas por la normativa.

Lo mismo ocurre con chicharros, melva canutera, pescadilla o angulas, cuyas denominaciones quedan ahora acotadas por criterios oficiales reconocidos a nivel nacional e internacional.

Lata de mejillones

Lata de mejillones / Sport.es

Pero la reforma va más allá de los nombres. Cualquier envase deberá indicar el nombre científico de la especie, la zona de captura o procedencia, y la forma de presentación del producto: ventresca, lomo, filete, huevas o desmigado.

Mejillones, almejas y berberechos también entran en este sistema unificado, abandonando una regulación que en algunos casos tenía más de cuarenta años.

El objetivo es que al coger una lata del supermercado sepas exactamente qué estás comprando. Las autoridades actualizarán anualmente los listados de denominaciones válidas, y los incumplimientos podrán acarrear sanciones por parte de las administraciones competentes.

El contenido de las latas no cambia. Lo que cambia es que, a partir de ahora, la etiqueta tendrá que contarlo todo. Y esto es un paso importantísimo para que familias de toda España puedan saber mejor qué alimentos están consumiendo y cuáles no.

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Se seguirán vendiendo muchas latas de pescados en conserva, pero es probable que a partir de ahora encontremos nuevos términos porque lo que te estabas llevando a la boca no era una 'sardinilla' como la conoces.

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