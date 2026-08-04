Confirmado por el BOE: casi 30 marcas de tabaco cambian de precio de venta al público a partir de agosto de 2026

El BOE ha vuelto a actualizar en el mes de agosto de 2026 los precios de venta al público de distintos productos relacionbados con el tabaco, y esta vez el ajuste afecta a casi 30 marcas, entre cigarrillos, cigarritos, tabaco de liar, picaduras de pipa y algunos formatos de cigarros.

Qué cambia exactamente

La revisión de agosto no afecta solo a un tipo de producto, sino a varias categorías del mercado. Entre las novedades figuran marcas conocidas de cigarrillos y también nuevas referencias de tabaco premium, con precios oficiales que se actualizan para estancos y otras tiendas.

En esta ocasión, el listado incluye marcas de cigarrillos como Chesterfield y Marlboro en algunas de sus referencias, además de nuevas entradas en el segmento de cigarros y tabaco especial. También se actualizan precios de picadura y de productos para tabaco calentado, un segmento que cada vez aparece con más frecuencia en las resoluciones del BOE.

Archivo - Cigarros de tabaco. / EUROPA PRESS - Archivo

Los nuevos precios

Teniendo esto en cuenta, esta es la lista oficial de los nuevos precios de estos productos a partir de agosto de 2026:

Big Chief American Blend: 4,50 euros/cajetilla

Big Chief Golden Wood: 4,50 euros/cajetilla

Big Chief Leaf: 4,50 euros/cajetilla

Eiroa Classic Robusto: 10,20 euros/unidad

Eiroa CLE Maduro Robusto: 8,40 euros/unidad

Eiroa CLE Maduro Toro 54: 10 euros/unidad

Eiroa CLE Maduro Toro Gordo 60: 10,90 euros/unidad

Eiroa The First 20 Years Colorado 40: 7,50 euros/unidad

Eiroa The First 20 Years Colorado 46 Corona: 11,50 euros/unidad

Eiroa The First 20 Years Colorado 50 Robusto: 11,80 euros/unidad

Eiroa The First 20 Years Colorado Toro 54: 13,80 euros/unidad

Eiroa The First 20 Years Maduro 40: 7,50 euros/unidad

Eiroa The First 20 Years Maduro Robusto 50: 11,80 euros/unidad

Flor de Copán 50 Aniversario Edición Limitada: 9,80 euros/unidad

H. Upmann Magnum 56 TR: 60 euros/unidad

Joya de Nicaragua Cuatro Cinco Re Pata Negra C: 15 euros/unidad

La Aurora Cameroon 1903 Toro: 6,90 euros/unidad

Oscar Valladares Plan B by Oscar Corojo Sixty: 6,60 euros/unidad

Oscar Valladares Plan B by Oscar Corojo Toro: 5,95 euros/unidad

Oscar Valladares Plan B by Oscar Maduro Sixty: 6,60 euros/unidad

Oscar Valladares Plan B by Oscar Maduro Toro: 5,95 euros/unidad

Plasencia Reserva Original Toro: 13,95 euros/unidad

Frérot Blond: 5,90 euros/unidad

Hyo Caps Forge: 3,90 euros/unidad

Hyo Caps Glacier: 3,90 euros/unidad

Hyo Caps Terra: 3,90 euros/unidad

Cómo funciona la revisión

Los precios del tabaco en España se actualizan periódicamente mediante resoluciones del Comisionado para el Mercado de Tabacos, publicadas en el BOE. Eso significa que el precio oficial en estancos y otros comercios puede cambiar varias veces al mes si hay nuevas referencias o ajustes de tarifa.

Para el consumidor, el impacto suele notarse en cajetillas o formatos concretos de tabaco, pero no afecta por igual a todo el mercado. En algunas actualizaciones suben unas marcas, en otras aparecen nuevos productos y en ocasiones determinados formatos mantienen su precio.

Archivo - Una persona fuma en una terraza, a 12 de septiembre de 2025, en Madrid (España). El Anteproyecto de Ley del tabaco aprobado en septiembre de 2025 en España supone la mayor reforma normativa en una década para reforzar la lucha contra el tabaquis / Ricardo Rubio - Europa Press - Archivo

El tabaco continúa encareciéndose

La tendencia general del mercado sigue siendo la misma: el tabaco continúa encareciéndose de forma paulatina, con ajustes que parecen pequeños pero que van sumando a lo largo del año. Y como ocurre cada mes, el BOE se convierte en la referencia oficial para saber cuánto cuesta cada marca.

En un mercado ya de por sí muy regulado, cualquier variación puede alterar el gasto mensual de los fumadores habituales, a los que se suman otros factores como la nueva ley antitabaco en terrazas de bares y restaurantes.