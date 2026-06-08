Confirmado por el BOE: el 24 de junio será festivo, pero hay malas noticias para quienes esperan un puente

Se ha hablado mucho de la idea de que este año 2026 no será recordado por tener muchos festivos, sino todo lo contrario. No obstante, hay algunas fechas que sí habrá que tener en cuenta en el calendario de aquí en adelante.

Así ocurre con el 24 de junio, el cual se corresponde con el Día de San Juan. Una fecha que cuenta como festivo en muchas Comunidades Autónomas como Cataluña, Comunidad Valenciana o Galicia.

Sin embargo, el BOE ha confirmado que esta festividad se extenderá a otros 300 municipios alrededor de toda España. Entre ellos, destacan las capitales de algunas provincias concretas:

León

Albacete

Badajoz

Soria

Por otro lado y teniendo en cuenta que mucha gente está deseosa de posibles puentes en los que hacer una escapada espontánea antes de las vacaciones de verano, hay que recalcar otro dato importante.

El 24 de junio se corresponde con un miércoles, por lo que no existe forma alguna de que este día se enlace con el fin de semana de tal forma que se puedan unir varios días no laborables seguidos.

Por tanto, se confirma la idea de que este San Juan no consistirá en un puente, sino en una fiesta aislada durante la semana. Aunque también es cierto que cae en una fecha ideal para partir esta última en dos y que la espera ante el fin de semana se haga más a mena.

Marcando el inicio del verano, el 24 de junio hubiera sido un puente ideal, como sí ha ocurrido en años anteriores. No obstante, en 2027 caerá en jueves y es probable que sí se puedan enlazar varios días no laborables seguidos.