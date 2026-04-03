Confirmado: las becas MEC del Gobierno tendrán importantes cambios para el próximo curso

El coste de una carrera es una complicación al que millones de universitarios se tienen que enfentar año tras año. Por ello, existen las becas, aunque no el 100% de los estudiantes tienen acceso a ellas.

Hace falta cumplir ciertos requisitos, los cuales han tenido límites muy claros desde hace años. Pero el Gobierno ha anunciado mediante un nuevo real decreto una serie de cambios que abrirán ligeramente los límites de esos requisitos.

Una de las principales novedades es que los universitarios que se matriculen de entre 48 y 59 créditos podrán acceder a algunas cuantías de la beca, algo que hasta ahora estaba reservado a quienes cursaban matrícula completa (que normalmente es de 60 créditos). Con esta medida, se busca apoyar a quienes no puedan matricularse en todas las asignaturas porque tienen un trabajo, porque tienen problemas personales o porque necesitan ir más despadio

Cabe destacar que esa cuantía será inferior que el de un estudiante que se matricule en todas las asignaturas. Aun así, tienen la oportuniodad de acceder a una beca de unos 350 euros, por ejemplo.

Las personas con discapacidad también se verán positivamente afectadas por estos cambios: aquellos que tengan un grado reconocido entre el 25% y el 64% podrán considerar matrícula completa una carga de 45 créditos. Esto facilitará el acceso a estas personas en lugar de dificultarle más los estudios.

Los estudiantes que residan en Ceuta o Melilla pero que deban ir a la península para estudiar una carrera también han sido objetivo de estas nuevas leyes. En estos casos, la ayuda destinada al transporte se duplicará, pasando de 444 a 888 euros para compensar los costes de movilidad.

Además, el Gobierno va a subir los límites de dinero o patrimonio de las familias para poder pedir la beca, aproximadamente en un 10%. Gracias a este pequeño cambio, nuevas familias podrán optar a ella cuando antes era imposible para ellas; este era un límite que llevaba muchos años sin actualizarse.