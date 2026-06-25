Confirmado por el Banco de España: esto es lo primero que debes hacer antes de pagar con tarjeta

El auge de los pagos con tarjeta ha cambiado por completo los hábitos de consumo en España. Cada vez son más los ciudadanos que prescinden del efectivo y recurren al pago contactless para realizar compras de forma rápida y cómoda. Sin embargo, el Banco de España recuerda que esta facilidad también exige prestar atención a determinados detalles para evitar errores en los cobros.

Uno de los hábitos más extendidos consiste en acercar la tarjeta o el teléfono móvil al datáfono y completar la operación sin apenas mirar la pantalla. Esta situación es especialmente frecuente en compras inferiores a 50 euros, ya que normalmente no requieren introducir el PIN. Precisamente por ello, el organismo recomienda comprobar siempre que el importe mostrado en el terminal coincide con el precio real de la compra antes de autorizar el pago.

Aunque muchos consumidores rechazan el recibo para reducir el uso de papel, el ticket puede resultar útil para verificar posteriormente que el cargo realizado es correcto. Detectar una discrepancia en el mismo establecimiento facilita enormemente la corrección del error, mientras que descubrirla días después puede complicar el proceso de reclamación.

En las operaciones de importe superior a 50 euros, el riesgo de despiste suele ser menor. En estos casos, el sistema solicita el código PIN, lo que obliga al usuario a prestar más atención al proceso y ofrece una oportunidad adicional para revisar la cantidad antes de confirmar la compra.

Para minimizar posibles incidencias, el Banco de España recomienda adoptar varias medidas sencillas. Entre ellas, revisar siempre el importe que aparece en la pantalla del TPV, conservar el ticket cuando sea necesario, consultar periódicamente los movimientos de la cuenta bancaria y activar las notificaciones que ofrecen muchas entidades financieras para recibir avisos instantáneos de cada compra realizada.

La institución insiste en que los pagos electrónicos son seguros, pero recuerda que la confianza no debe traducirse en automatismos. Un simple vistazo al datáfono antes de completar la operación puede evitar errores, cobros indebidos y futuras gestiones con el comercio o la entidad bancaria.

En un contexto en el que el pago con tarjeta continúa ganando terreno frente al efectivo, las autoridades financieras subrayan la importancia de mantener hábitos de comprobación básicos. Una revisión que apenas lleva unos segundos puede marcar la diferencia entre una compra sin contratiempos y un problema que obligue a iniciar reclamaciones posteriores.