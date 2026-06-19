Economía
Confirmado: Estar de baja laboral ya no implica perder las pagas extraordinarias, aunque no todos los trabajadores cobrarán la misma cantidad
La normativa mantiene el derecho a percibir las pagas extra durante una incapacidad temporal, pero el importe final puede verse reducido en función de cómo estén prorrateadas y de la duración de la baja
Aunque la situación de incapacidad temporal supone la suspensión del contrato de trabajo, esto no implica la pérdida del derecho a cobrar las pagas extraordinarias.
Los trabajadores que se encuentren de baja médica seguirán generando estas gratificaciones, aunque su cálculo puede variar en función del tiempo que hayan permanecido en activo y del periodo cubierto por la incapacidad.
Es oficial
La normativa laboral reconoce el derecho a percibir dos pagas extraordinarias al año, generalmente una en Navidad y otra en la fecha que establezca el convenio colectivo o el acuerdo alcanzado con la empresa.
Además, existe la posibilidad de que estas cantidades se abonen de forma prorrateada, integrándose mes a mes en la nómina ordinaria en lugar de cobrarse en dos pagos diferenciados.
En los casos de baja laboral, la cuantía final puede verse afectada por la forma en que se devengan estas pagas y por el tiempo efectivo trabajado durante el periodo de referencia.
La clave está en que las pagas extraordinarias se generan poco a poco a medida que se trabaja. Por eso, cuando un empleado se encuentra de baja médica, la empresa deja de acumular esa parte correspondiente a los días en los que no ha habido actividad laboral efectiva.
Esto ocurre porque la incapacidad temporal supone la suspensión del contrato de trabajo. El trabajador mantiene su vínculo con la empresa, pero queda exento de acudir a su puesto y la compañía deja de abonarle el salario ordinario mientras dure la baja.
En su lugar, pasa a percibir una prestación económica gestionada por la Seguridad Social o por la mutua colaboradora.
Por este motivo, la cuantía de la paga extra puede verse reducida. No se debe a que durante la baja se cobre una prestación inferior al salario habitual, sino a que la empresa solo calcula la parte de la paga extraordinaria generada durante los días en los que el trabajador ha estado prestando servicios.
Eso sí, aunque la empresa deje de pagar el sueldo durante la incapacidad temporal, sigue manteniendo la obligación de cotizar por el trabajador mientras dure esta situación, salvo en los supuestos previstos por la normativa cuando se alcanza el límite máximo establecido para la baja médica.
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