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AYUDAS

Confirmado por los ayuntamientos: ayudas de hasta el 100% para pagar el IBI y la tasa de basuras en 2026

Algunas personas podrán ahorrar hasta el 90% en el IBI y no pagar la tasa de basuras

Contenedores y un vehículo del servicio de limpieza viaria de Vilanova i la Geltrú

Contenedores y un vehículo del servicio de limpieza viaria de Vilanova i la Geltrú / AJUNTAMENT DE VILANOVA I LA GELTRÚ

David Cruz

David Cruz

En 2026, muchos ayuntamientos han puesto en marcha nuevas ayudas y bonificaciones para reducir el impacto del IBI y la tasa de basuras en miles de hogares como el tuyo. Solo que tienes que estar muy atento a estas iniciativas.

Como decía, se tratan de unas medidas que buscan aliviar el bolsillo de las familias ante el aumento del coste de la vivienda y los impuestos municipales, sobre todo en aquellos colectivos más vulnerables.

Al ser de competencias locales (dependen de los ayuntamientos), no existe una ayuda única en el país, generando situaciones de desigualdad. Cada municipio establece sus propios requisitos, condiciones, porcentajes y plazos.

Sin ir más lejos, en Madrid las familias numerosas pueden acceder a bonificaciones de hasta el 90% en el IBI en función al valor catastral del inmueble familiar.

Además, quienes reciben el Ingreso Mínimo Vital (IMV) o la Renta Mínima de Inserción están exentos de pagar la tasa de basuras en la capital, un beneficio de lo más interesante y que muy pocos conocen.

En el caso de Zaragoza, la ciudad ofrece descuentos de hasta el 100% en la tasa de residuos para hogares con bajos ingresos, al mismo tiempo que reduce el IBI en función de la renta familiar.

Basuras de todo tipo en el suelo

Basuras de todo tipo en el suelo / D

Si hablamos de Sevilla y Valencia, las bonificaciones dependen de la situación económica, con reducciones que pueden alcanzar el 100% en casos de vulnerabilidad.

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¿Y cómo puedes solicitar estas ayudas? Ante todo, es imprescindible que consultes la ordenanza fiscal de cada ayuntamiento y presentar la solicitud correspondiente dentro de los plazos establecidos, que en muchos casos terminan antes de que finalice el año. Y ten en cuenta que cada ayuntamiento es diferente, por lo que habrá ciudades y municipios que tengan estas ayudas y otros que no.

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