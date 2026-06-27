Confirmado por la Agencia Tributaria: ya se puede pagar el impuesto de sucesiones con el dinero de la herencia

La norma lo permite y el procedimiento ya está recogido por la Agencia Tributaria y por el Banco de España: los herederos pueden pagar el impuesto de sucesiones con cargo al propio dinero de la herencia, sin tener que adelantarlo de su bolsillo. La clave está en pedir al banco una autorización específica para usar esos fondos solo para liquidar el impuesto, no para disponer libremente de ellos

Cómo funciona

El trámite se hace en la entidad bancaria donde el fallecido tenía el dinero. Los herederos deben comunicar el fallecimiento, identificar las cuentas y solicitar que se autorice el uso de parte de ese saldo para pagar el impuesto. El banco puede emitir un cheque o hacer una transferencia directa a Hacienda por el importe exacto del tributo.

Para poder mover ese dinero, el banco normalmente exige documentación básica de la herencia. Entre los papeles habituales están el certificado de defunción, el certificado de últimas voluntades, el testamento autorizado o la declaración de herederos, y el modelo del impuesto ya calculado.

Un abogado firmando una herencia / Libre

Una vez presentado todo, la entidad autoriza el pago con cargo a los fondos del causante. Si en la cuenta no hay liquidez suficiente para cubrir todo el impuesto, el problema no desaparece, pero sí se puede aliviar. En esos casos, se puede pagar una parte con el dinero disponible y pedir a Hacienda un aplazamiento o fraccionamiento del resto.

Una opción más útil

También cabe la posibilidad de completar el pago más adelante con otros bienes heredados ya aceptados. Esta posibilidad evita que muchos herederos tengan que pedir préstamos o adelantar dinero propio en un momento en el que precisamente pueden no tener liquidez.

Además, facilita aceptar la herencia sin tener que esperar a vender bienes o resolver antes la financiación del impuesto. Es, en la práctica, una solución pensada para que el impuesto no bloquee el acceso a la propia herencia, un problema muy relevante que ha afectado a muchos ciudadanos.

En el fondo, la medida tiene bastante lógica: si la herencia incluye dinero líquido, lo más razonable es que sirva primero para cumplir con la Hacienda pública antes de repartir el resto entre los herederos. Por eso, esta opción va a convertirse en una herramienta muy útil dentro de la gestión sucesoria.

No elimina el impuesto, pero sí hace más llevadero su pago y evita que el proceso se atasque por falta de disponibilidad económica en el momento inicial.