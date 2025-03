Confirmada la primera expulsión definitiva de 'Supervivientes 2025'

La participación en 'Supervivientes 2025' resulta cada vez más exigente y competitiva. Después de casi un mes de concurso, el reality de Mediaset ha alcanzado una de sus fases más complicadas.

Este domingo, 30 de marzo, 'Conexión Honduras' ha revelado la primera expulsión definitiva de la edición. Hasta el momento, los concursantes eliminados eran trasladados hasta playa Misterio. En este lugar se encontraban Manuel González, Samya, Nieves Fit y Ángela Ponce.

La segunda oportunidad en Honduras terminaba de manera definitiva para uno de los cuatro participantes. Antes, los concursantes se debían enfrentar al primer juego de líder para que uno pudiera salvarse de la expulsión.

En esta ocasión, los miembros de playa Misterio se enfrentarían en 'La prisión de Tártaro', una prueba en la que los supervivientes tienen que aguantar el máximo tiempo posible entre dos paredes sin caer a la arena.

Laura Madrueño explicaba las reglas del juego, y destacaba que el ganador "se salvaba de la expulsión de la noche". Samya se mostraba nerviosa, y no ha encontrado la posición adecuada para superar el reto. "Me estoy irritando el culo... Dios, si yo no he ido al gimnasio en mi vida. Si me está dando un ataque de pánico, ¿cómo bajo? Me está sudando todo, tengo que estar en una postura vamos... muy favorecida".

La presentadora intentaba darle ánimos, recordándole el premio del juego: "Samya, concéntrate. Cuando consideres, si no puedes más baja con cuidado, pero de momento, intenta aguantar porque fíjate el aplauso que te llega desde Madrid y además, piensa que este collar de líder te puede salvar de la expulsión". A pesar del esfuerzo, la cocinera aseguraba "no poder más" y terminaba abandonando el reto.

Después de diez minutos de prueba, Nieves Bolós ha conseguido el collar de líder. En este contexto, la organización ha abierto las votaciones entre Ángela Ponce, Samya y Manuel González. El primero en salvarse por la audiencia ha sido el tentador de 'La isla de las tentaciones'. De esta forma, Samya y Ángela Ponce han sido las últimas en esperar los resultados

Por último, se ha confirmado que Samya es la primera expulsada de 'Supervivientes 2025': "Estoy bien porque me he ido con un grupo en el que realmente me he sentido cómoda. Alguien tenía que ser la primera expulsada así que solo pido fideuá", bromeaba desde Cayos Cochinos.