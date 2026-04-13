Lo confirma este nefrólogo: esto es lo que realmente daña tus riñones (y no es la creatina)

Cualquiera sabe que la salud renal es clave para el buen funcionamiento del organismo, aunque muchas veces no le prestamos la atención que merece. Los riñones actúan como filtros naturales que eliminan toxinas, regulan líquidos y mantienen el equilibrio de minerales esenciales para el organismo.

En este contexto, surgen cada vez más dudas sobre cómo ciertos hábitos afectan a nuestros órganos. Entre ellos, el consumo de suplementos como la creatina o las proteínas, que han generado debate en redes sociales y entre algunos profesionales de la salud.

Con el objetivo de desmentir algunos de estos mitos, el nefrólogo Borja Quiroga ha arrojado luz a través de un vídeo en Instagram. En él, responde a varias formaciones del médico Borja Bandera y desmonta estos mitos tan extendidos acerca de la salud renal.

Una de las frases más contundentes que analiza es: "la creatina como suplemento destruye el riñón", y su respuesta no puede ser más clara: es totalmente falso. Según explica, la creatina es un suplemento seguro tanto para personas sanas como para aquellas que tengan una enfermedad renal.

Eso sí, no todos los factores son inocuos. Quiroga sí advierte sobre el impacto de la obesidad, a la que considera un factor de riesgo importante. La grasa corporal, señala, puede generar señales que dañan progresivamente el riñón.

¿Y qué hay de las proteínas? El especialista aclara que su consumo no supone un peligro en personas sanas, incluso en cantidades relativamente altas. Además, recuerda que la enfermedad renal no suele provocar dolores, lo que dificulta su detección temprana.

Sobre la posibilidad de evitar la diálisis, el experto matiza que es en cierta medida real. Detectar la enfermedad a tiempo permite frenar su avance, aunque no siempre se consigue evitar un tratamiento más avanzado como es la diálisis.

Finalmente, lanza un mensaje que debemos marcar en rojo: no basta con analizar la creatina. También es fundamental comprobar si se pierden proteínas o células por la orina. Y respecto a la hidratación, concluye que beber poco no es perjudicial siempre que se supere un mínimo de litro y medio diario.