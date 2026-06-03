Se confirma el futuro de 'El Hormiguero' tras la especulación sobre una salida de Antena 3

En las últimas horas, el periodista Siro López avanzó que Pablo Motos amenazó con llevarse 'El hormiguero' de Antena 3 ante las presiones recibidas para no invitar al programa al candidato a presidente del Real Madrid Enrique Riquelme.

No obstante, las versiones que apuntaban a una posible marcha de 'El Hormiguero' de Atresmedia han sido desmentidas este miércoles. Se ha confirmado que el programa seguirá emitiéndose en Antena 3, despejando así las dudas surgidas durante los últimos días. De esta manera, el espacio presentado por Pablo Motos continuará ocupando su lugar habitual dentro de la programación de la cadena. El formato mantendrá su presencia en la franja de access prime time, uno de los horarios con mayor competencia dentro de la televisión nacional.

Esta noche, entrevista con Riquelme

El origen de las especulaciones surgió tras unas declaraciones realizadas por Siro. El periodista afirmó contar con diversas fuentes que le habían trasladado información sobre supuestos movimientos internos relacionados con el futuro del programa. Según explicó, existirían ciertas discrepancias vinculadas a la producción del espacio y a su continuidad en los próximos años. Estas afirmaciones generaron un importante revuelo tanto en medios especializados como en redes sociales, donde el tema se convirtió rápidamente en objeto de debate.

Siro López también aseguró que a Pablo Motos se le habría intentado impedir la participación de Enrique Riquelme en una próxima entrega del programa. Además, sostuvo que el presentador habría comunicado a los responsables de Atresmedia una decisión relacionada con el futuro de 'El Hormiguero'. Las declaraciones del periodista alimentaron numerosas conjeturas sobre la relación entre la productora y la cadena. Asimismo, provocaron interrogantes acerca de posibles cambios estratégicos que podrían afectar al recorrido del formato en televisión.

No obstante, la información publicada posteriormente por diversos medios especializados ha descartado cualquier escenario de ruptura. Las fuentes consultadas niegan que exista un plan para trasladar o cancelar el programa, desmintiendo así los rumores difundidos en las últimas horas.

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Por tanto, El Hormiguero, producido por 7 y Acción, seguirá formando parte de la oferta de Antena 3. El espacio continuará siendo uno de los principales referentes del entretenimiento televisivo en España y una de las apuestas más sólidas de la cadena para el horario de máxima audiencia.