Lo confirma la ciencia: un abrazo necesita durar al menos 20 segundos por este motivo

Cada vez más personas se preocupan de su salud mental y buscan métodos para mejorar esta parte que durante años ha estado olvidada. Y en una época dominada por los móviles, las pantallas y las prisas, el cuerpo sigue hablando un idioma mucho más antiguo. Uno que no entiende de notiricaciones ni de 'me gusta', pero sí de contacto y cercanía: aquí entra en juego el abrazo.

Aunque la mayoría son conscientes de ello, la psicología es un campo que lleva años insistiendo en la necesidad de mantener el contacto físico, puesto que se trata de una de las mejores formas de conseguir regular nuestra salud mental.

Es evidente también que no todos los abrazos son iguales ni tienen la misma finalidad, pero la ciencia ha logrado dar con la tecla acerca de su duración. ¿Cuánto tiempo debes abrazar para notar cambios en tu salud mental?

Fernando Mora, un psiquiatra muy conocido, lo ha dado a conocer en uno de sus últimos vídeos: si queremos que un abrazo tenga efectos reales en la salud mental, debe durar al menos 20 segundos. Y eso sería el mínimo.

¿Por qué un abrazo tiene que durar 20 segundos?

El motivo está justificado en tres mecanismos que se activan en el organismo:

El primero afecta al sistema nervioso parasimpático, el responsable de sacar al cuerpo del modo alerta y calmarlo. El segundo es hormonal. Un abrazo largo aumenta la producción de oxitocina, que se conoce como 'la hormona de la cercanía, de la confianza'. Y el tercer efecto actúa sobre el cortisol, la hormona del estrés. Uno de estos abrazos sostenidos es lo que termina liberando estrés y calmándonos.

Se han desarrollado numerosos estudios en los últimos años en esta línea: no hablamos de emociones, hablamos de salud mental. Y es uno de estos abrazos largos lo que más reconforta tras un mal día en el trabajo, una pelea con tu pareja o una discusión con amigos.