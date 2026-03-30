Se confirma: los centros comerciales de Barcelona abrirán los domingos a partir de este día

En España, los comercios suelen abrir de lunes a sábado siguiendo una normativa que regula los horarios comerciales y limita la apertura en domingos y festivos. Esta práctica busca equilibrar la actividad económica con el descanso laboral, aunque existen excepciones según la comunidad autónoma y las zonas con alta afluencia turística.

Para los comercios, abrir en domingos y festivos es una oportunidad para atraer más clientes, pero muchos empresarios y trabajadores del sector no siempre están de acuerdo con ello.

Favorecer la actividad económica en sectores clave

Con motivo del Domingo de Ramos, celebrado el 29 de marzo, muchos ciudadanos se plantearon si los centros comerciales abrirían sus puertas. En Catalunya, la ley establece un número reducido de festivos autorizados para la apertura comercial, y esta fecha concreta no se encuentra entre los días permitidos.

Por ello, la mayoría de tiendas y grandes superficies permanecieron cerradas, siguiendo la normativa vigente. Sin embargo, como ocurre habitualmente, algunos centros comerciales mantuvieron abiertas sus áreas de ocio y restauración, permitiendo a los visitantes disfrutar de servicios como cines, restaurantes y espacios de entretenimiento.

Esta situación genera dudas cada año sobre cuándo comienza el periodo en el que sí se permite la apertura en domingos. En ciudades como Barcelona, existe una regulación específica para determinadas zonas consideradas de gran afluencia turística, donde las restricciones son más flexibles durante ciertos meses.

A partir del 15 de mayo y hasta el 15 de septiembre, los comercios ubicados en estas áreas pueden abrir todos los domingos y festivos en horario de 12:00 a 20:00 horas. Esta medida pretende adaptarse al aumento de visitantes durante la temporada turística, favoreciendo la actividad económica en sectores clave.

El calendario de apertura para 2026 incluye varios domingos consecutivos desde mediados de mayo, extendiéndose durante todo el verano. De este modo, tanto residentes como turistas pueden acceder a una oferta comercial más amplia en un periodo de alta demanda.

Los pequeños comercios también abrirán

La normativa actual es fruto de acuerdos entre asociaciones comerciales, organizaciones empresariales, sindicatos y la administración local. Además, se contempla un seguimiento para garantizar que se respeten los derechos laborales y que las condiciones de trabajo sean adecuadas durante estos periodos de mayor actividad.

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En cuanto a las zonas afectadas, abarcan diversos barrios de la ciudad, especialmente aquellos con mayor presencia turística y comercial. Gracias a esta regulación, tanto grandes centros comerciales como calles emblemáticas pueden mantener su actividad los domingos, contribuyendo al dinamismo económico y a la experiencia de los visitantes.