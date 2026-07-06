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SOCIEDAD

Se confirma el cambio de normativa de los semáforos: las nuevas reglas que priorizan a los ciclistas

La DGT ya trabaja para cambiar algunas reglas de las que estamos acostumbrados durante la circulación

La DGT avisa: estas ocho nuevas normas para ciclistas y motoristas ya están en vigor

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Xavi Espinosa

Xavi Espinosa

El Gobierno está trabajando en reestructurar los semáforos para garantizar la seguridad peatonal. La DGT ha informado que, a partir del 1 de octubre, entrará en vigor la reforma del Reglamento General de Circulación.

El cambio más significativo en los semáforos afecta a los cruces urbanos y pasos de peatones, estableciendo la siguiente normativa: Primero, la eliminación del ámbar intermitente con luz verde. En los giros donde los vehículos tienen luz ámbar intermitente (que les permite pasar cediendo el paso) y los peatones tienen luz verde para cruzar, se elimina esta coincidencia.

Más visibilidad y menos accidentes

Segundo, la prioridad total peatonal: Los semáforos se adaptarán para que, cuando los peatones tengan luz verde para cruzar un paso de cebra, los vehículos tengan luz roja fija y estén obligados a detenerse por completo, eliminando el margen de duda o maniobra de los conductores.

Y después, la prohibición de aparcar junto a los pasos de peatones. Para mejorar la visibilidad y evitar atropellos, estará totalmente prohibido parar o estacionar en las inmediaciones de los pasos de peatones.

Todo queda modificado dentro del nuevo Título VI en el reglamento que recoge normas que habrá que aplicar en las calles de la ciudad, así como obligaciones que afectarán a la convivencia diaria entre peatones, ciclistas y conductores de vehículos a motor. Esto supondrá cambios de calado en la señalización y el comportamiento en ciudad.

Los ciclistas pasarán al centro

Respecto a los ciclistas, la nueva normativa establece que circularán preferentemente por el centro del carril, mientras que los conductores de vehículos a motor tendrán que respetar esta posición y mantener una separación mínima de 5 metros con el ciclista que les preceda en el mismo carril.

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En vías de un solo carril limitadas a 30 km/h o inferior, los ayuntamientos podrán autorizar la circulación de bicicletas en ambos sentidos, siempre que exista la señalización pertinente.

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