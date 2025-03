La confidencia más privada de Terelu Campos, al descubierto: "Ardería España"

La nueva edición de 'Supervivientes' ya ha llegado a televisión y, por ahora, está siendo un éxito total. Además, Mediaset ha apostado fuertemente por exconcursantes de 'La isla de las tentaciones': Rosario, Borja, Montoya, Manuel y Anita.

No obstante, también ha querido poner toda la carne en el asador con otra cara reconocida en la cadena como es la de Terelu Campos, pero su participación en el reality de supervivencia está generando mucho debate entre los telespectadores de Telecinco.

El papel de la colaboradora de televisión está dando mucho de qué hablar, después que Kiko Matamoros, colaborador de 'Ni que fuéramos', desveló cuál podría ser el motivo real del acuerdo entre Campos con 'Supervivientes': "El motivo es el señor euro, también hay presiones de la productora a la que le debe mucho y a la cadena".

Ahora, la hija mayor de María Teresa Campos, que todavía no es concursante de hecho debido a que está en Honduras con un objetivo claro, pero que aún se desconoce para la audiencia, ha vuelto a ser noticia tras mantener una conversación con Makoke en Honduras.

En el día de ayer, salió al descubierto la conversación que mantuvo con la exmujer de Kiko Matamoros. Durante todo el tiempo que hay disponible en Honduras, Makoke decidió cuestionarle sin ningún tipo de tapujos la siguiente cuestión: "¿No estuviste con Paquirri?".

La colaboradora de '¡De Viernes!' no dudó en responder: "Hombre, yo he debido coincidir con Paco alguna vez, pero no ha sido de los toreros con los que yo he tenido relación".

Al instante, Makoke se interesó en saber si había estado con muchos toreros: "Yo he estado con mucha gente, ardería España si lo supiera". De esta forma, la televisiva dejó entre abierta la puerta de que ha podido estar con varios toreros.

Durante toda su vida, Campos ha estado con Miguel Ángel, su primer marido, Alejandro Rubio, el padre de Alejandra Rubio, Pipi Estrada, Carlos Agrelo, Celso García, Salvador Pérez, Carlos Pombo y José Valenciano. Aparte, ha tenido varios 'affaires' con Alonso Caparrós, Rafa Camino, Martín Pareja Obregón, Bertín Osborne o su ahora amigo íntimo Kike Calleja.