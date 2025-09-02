La confesión más sincera de Sofía Vergara sobre España

Sofía Vergara, actriz, modelo, empresaria y presentadora de televisión colombiana, vuelve a estar en boca de todos, pero en esta ocasión no por su posible romance veraniego con Tom Brady, exestrella de la NFL y exmarido de la supermodelo Gisele Bündchenl, sino por su opinión sobre España.

Hace un mes, la modelo estuvo en España para la promoción de su nuevo proyecto profesional: 'Toty', una marca cosmética, en colaboración con Cantabria Labs. Durante la presentación, Vergara admitió que está plenamente enamorada de la península ibérica.

"Estoy encantada en España, un país que siempre me gustó desde la primera vez que estuve hace 30 años", empezó explicando la actriz.

Nunca olvidará su primera escapada al sur de España: "En esos viajes fue cuando descubrí la cosmética española y la buena calidad que tiene, nada que ver con la americana". Aparte, tiene claro que es el mejor país para cuidar la belleza.

Alejada del mundo de los cosméticos, la presentadora de televisión colombiana expuso que la Península es un lugar ideal para "pasárselo bien y disfrutar".

Vergara expuso que "España me encanta. Me encanta la comida, estar aquí, me encanta todo, todo lo que es España. Los hombres de España...". No es la primera vez que confesaba su amor por los españoles.

A pesar de su edad, 53 años, la colombiana confesó cuál es su secreto para mantenerse en tan buena forma: el deporte y el descanso.

"Sigo siendo fiel a mi imagen de melena larga, escote, siempre bien maquillada y vestida. A las latinas nos gusta cuidarnos mucho desde jovencitas", sentenció.