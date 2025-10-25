Saltar al contenido principalSaltar al pie de página
La confesión más sincera de Nicki Nicole: "¿Estás embarazada? No, pero..."

La pareja de Lamine Yamal se pronunció al respecto a través de un directo de Instagram

Nicki Nicole, feliz, en el desfile de Desigual en las Tres Xemeneies.

Ricardo Castelló

Ricardo Castelló

Es la pareja del año. La relación entre Lamine Yamal, jugador del FC Barcelona, y Nicki Nicole, cantante argentina, está dando mucho de qué hablar. La pareja empezó a mantener una relación a partir de la fiesta de la mayoría de edad del '10' culé, y, desde entonces, no se han separado.

La última vez que se les vio juntos en público juntos fue en el último encuentro del Barça en la Champions League ante el Olympiacos, ya que la artista argentina estuvo en el palco VIP de Montjuïc.

Además, uno de los protagonistas del duelo fue Lamine Yamal, quien consiguió ver puerta después de más de dos meses. El de Rocafonda, tras anotar el penalti, no dudó en dedicarle el tanto a su pareja, alzando los brazos y enviándole un beso.

Después del encuentro, se pudo ver, gracias a las redes sociales, cómo la artista argentina conoció a Hansi Flick, con quien charló durante varios minutos. Aunque se desconoce de qué hablaron, parece que había buena sintonía entre ambos, con un intercambio de palabras amables y sonrisas contenidas.

Nicki Nicole sueña con ser madre

Hace unos días, Nicki Nicole realizó un directo en Instagram, donde fue preguntada sobre el siguiente tema: "¿Estás embarazada?". La cuestión dejó perpleja a la cantante, que no entendía el motivo de la pregunta.

@javihoyosmartinez Nicki Nicole confiesa que quiere ser madre #nickinicole #lamineyamal ♬ sonido original - JaviHoyos

Nicki no dudó en responder que "no", esbozando una sonrisa algo incómoda. Sin embargo, segundos más tarde aclaró: "Por el momento no, pero me gustaría ser madre". El fragmento del directo fue compartido por el periodista Javi de Hoyos a través de TikTok.

