La confesión de Samantha Vallejo Nágera, jurado de 'MasterChef: "Mis hijos trabajan para mí"

'Masterchef' es un programa de televisión gastronómico que busca al mejor cocinero amateur. Este concurso se ha producido en más de cuarenta países. En España se estrenó en 2013, y actualmente se está emitiendo la decimotercera edición del talent culinario.

Desde el primer programa de 'Masterchef', el jurado está compuesto por: Jordi Cruz, Pepe Rodríguez y Samantha Vallejo-Nágera. Anteriormente, estaba Eva González como presentadora del programa, pero en 2019 decidió marcharse, y desde entonces, el jurado es quienes son los conductores del formato de televisión.

Por ahora, la nueva edición de 'MasterChef' está siendo un éxito total. Por este motivo, la revista 'Lecturas' ha querido aprovechar el tirón y le ha realizado una entrevista a Samantha para tratar distintos aspectos de su vida tanto a nivel profesional como personal.

Al ser cuestionada por el estreno de la decimotercera edición, la cocinera ha confesado que "lo estamos disfrutando, estamos comprobando que la gente lo pasa muy bien viéndonos. Estamos muy contentos, sobre todo de ver que es un programa muy limpio y que la gente lo pasa muy bien en su casa".

La jurada de 'Masterchef' ha desvelado cuál es la clave del éxito del programa: "El ‘casting’ es lo más importante del programa. Al final, cuando tú mezclas unos personajes divertidos, lo suyo es aprender a conocerlos. Yo me lo paso muy bien descubriendo cómo es la gente en este programa, viendo el primer día unas caras que no pegan ni con cola, y cómo todo eso tiene sentido y está muy bien organizado".

Actualmente, se encuentran grabando la nueva edición de 'MasterChef Celebrity', y ha reconocido que "nos lo estamos pasando pipa". Sin embargo, no ha desvelado ningún detalle de la próxima edición.

Por otro lado, ha querido hablar sobre su nuevo restaurante de Pedraza, donde trabajan sus hijos: "Están los dos mayores, Cloe y Pedro, los fines de semana; también están trabajando en las bodas. Mis hijos trabajan de camareros en mi servicio de ‘catering’ desde que cumplieron 16 años".

A lo largo de su trayectoria en el mundo de la televisión, Samantha ha recibido muchas críticas, pero no le importa para nada: "Eso no me pasa solamente a mí, le pasa a todo el mundo. Son las redes en general, no es una cosa mía. Pero paso, es que no lo leo. Me da igual, siempre hay gente muy criticona. Yo soy una persona muy positiva, a mí me gustan las cosas buenas, la gente que lo pasa bien".