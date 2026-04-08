La confesión de Paz Padilla que dejó a Pablo Motos en 'shock': "Nunca lo había contado"

Nueva emisión de 'El Hormiguero', programa presentado por Pablo Motos. Ayer, el formato de Antena 3 recibió la visita de Paz Padilla, una de las colaboradoras de televisión más populares y polémicas de España, quien presentó su nuevo libro: 'Alzar el duelo: Cómo seguir viviendo para superar la ausencia y recuperar la calma'.

El libro está disponible desde esta mañana y se presenta como una obra literaria en la que el autor comparte abiertamente uno de los momentos más difíciles que vivió en 2024, cuando perdió a su hermano, lo cual fue el impulso para escribir esta obra.

Por otro lado, se pronunció sobre un tema que nunca antes había revelado, ya que fue víctima de abuso sexual a los 14 años.

En primer lugar, Padilla empezó hablando sobre el libro: "Habla del momento en el que yo volví a casa después de que Antonio falleciera. Yo llegué a casa y no sabía cómo seguir viviendo. Me quedé sola en casa y me costó, pero me di cuenta de que una vida es mucha vida y tenía que vivir, de otra forma, pero tenía que seguir viviendo".

Después de desvelar cómo es la obra que ha escrito, la excolaboradora de 'Sálvame' pidió paso a Motos para contar el abuso sexual sufrido: "Fue un abuso por parte de una persona muy cercana a mi familia, que entraba y salía de mi casa todos los días. Yo era una niña y él un adulto de cuarenta y tantos años".

Paz Padilla, en 'El Hormiguero' / SPORT

"No entendía bien lo que había pasado y fue un trauma tan fuerte que mi mente bloqueó ese recuerdo. Con el tiempo empecé a tener taquicardias y ataques de ansiedad y me venía a la mente la imagen del abuso, pero pensaba que no había pasado en realidad, que era algo de mi imaginación", confesó en 'El Hormiguero'.

Aunque lo había mantenido en secreto durante años, decidió contárselo a su hija, Anna, cuando alcanzó la misma edad que ella tenía cuando sufrió los abusos: "Le dije: 'Anna, a mí me sucedió esto, no quiero que a ti te suceda, y si te sucede algo, sea esto, sea otro, nunca dejes de acudir a mí, porque yo lo resolveré como pueda'".

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Una confesión que dejó atónito a Motos, quien cuestionó si le había afectado a su manera de relacionarse con la gente. "Sí, pero hay que trabajarlo, de entender lo que te ha pasado, de dejar de sentir culpa y vergüenza", contestó.