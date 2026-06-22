TELEVISIÓN
La confesión de Iker Jiménez sobre la entrevista con Florentino Pérez: "Se sentó sin saber..."
El presentador de 'Horizonte' quiso dejar claro que no fue una conversación grabada
Las elecciones a la presidencia del Real Madrid acapararon la atención de todos, pero lo más sorprendente fue ver a los candidatos en dos de los programas más populares de España. Enrique Riquelme, fundador y presidente ejecutivo de Grupo Cox, decidió aceptar la invitación de acudir a 'El Hormiguero', cosa que no aprobó Florentino Pérez, quien apostó por ir a 'Horizonte', presentado por Iker Jiménez.
El presidente del Real Madrid decidió acudir al formato de Mediaset para explicar cómo es su proyecto para los próximos años, tanto a nivel social como económico y deportivo. Además, desveló que el conjunto blanco iba a ofrecer más de 150 millones de euros por un futbolista de alto nivel.
Al ganar las elecciones, Florentino Pérez realizó la oferta por Julián Álvarez, pero el Atlético de Madrid rechazó la propuesta, según se pudo saber por el comunicado publicado por el Real Madrid en redes sociales.
La entrevista del mandatario del Real Madrid en 'Horizonte' dio mucho de qué hablar y el presentador del programa la recordó con el objetivo de despejar todas las dudas que surgieron.
Una de las primeras polémicas que se rumoreó en X, antes conocido como Twitter, es que la entrevista estaba grabada, algo que desmintió totalmente.
Asimismo, el presentador de 'Horizonte' reconoció que no pactó las preguntas con el presidente del Real Madrid: "Jamás he pactado preguntas con nadie. Florentino se sentó sin saber lo que le iba a preguntar".
Por otro lado, aseguró que "el periodismo deportivo creo que es peor que el político"
"En el deporte hay mucho dinero, muchos intereses y poder, al final viene siendo si no la santa trinidad de casi todas las cosas por las que se mueven los medios y personas", señaló después de las dos entrevistas de ambos candidatos a la presidencia del Real Madrid.
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