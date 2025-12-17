FÚTBOL
La confesión más dura de Paulo Futre sobre Paco Buyo: "Le odiaba"
El portugués recordó una de las rivalidades más intensas que vivió como futbolista
Paulo Futre es un exfutbolista portugués que pasó por clubes importantes y dejó huella en varios de ellos. Vivió uno de sus mejores momentos en el Oporto, con el que ganó la Copa de Europa en 1987, y más tarde se convirtió en un jugador muy querido en el Atlético de Madrid, donde conectó de inmediato con la afición por su entrega y liderazgo.
También jugó en equipos como Benfica, Olympique de Marsella y Reggiana. Con la selección portuguesa fue una figura clave durante años, representando a su país en una etapa en la que el fútbol portugués empezaba a ganar protagonismo a nivel internacional.
El próximo jueves 18 de diciembre saldrá a la luz una entrevista que Futre ha concedido a Josep Pedrerol en su pódcast 'El cafelito de Josep Pedrerol', en la que habla sobre su etapa como jugador.
El periodista emitió un avance de esta en 'El Chiringuito' en el que el portugués recordó una de las rivalidades más intensas que vivió, la que mantuvo con Paco Buyo en los derbis entre Atlético de Madrid y Real Madrid.
Paulo Futre confesó que no le caía bien: "Yo odiaba a Paco Buyo. ¿Tú sabes lo que me ha hecho? Me provocaba y me llamaba hijo de p*** todo el partido. Me despertaba rabia".
Para el portugués, esos derbis eran "en serio" y no tenían nada que ver con los actuales. Cada duelo se vivía como una auténtica batalla, eran choques cargados de tensión y orgullo, donde cada jugada se vivía como un duelo personal.
Ante estas palabras, Paco Buyo no tardó en responder en 'El Chiringuito'. Negó rotundamente una de las acusaciones y quiso zanjar el asunto con una frase clara: "Yo jamás le dije a Futre que me gustaba la fruta. Jamás".
- De triunfar en 'Aída' a verse totalmente arruinado: 'No tengo ni para comer
- Confirmado por la Seguridad Social: estos pensionistas podrían perder la paga si no presentan este documento antes del 31 de marzo
- Precio del euríbor hoy, 15 de diciembre de 2025: la cuota sigue subiendo sin frenos y preocupa a los hipotecados
- Nacho Cano no se corta: qué pasaría en España con Ayuso como presidenta y su duro mensaje a Pedro Sánchez
- Alfonso Muñoz, funcionario de la Seguridad Social, lo aclara: 'Ni carnet de pensionista ni tarjeta de discapacidad
- Una influencer desvela cómo un famoso futbolista intentó ligar con ella: 'Es penoso
- El economista Gonzalo Bernardos lo tiene claro sobre la vivienda: 'La única posibilidad es comprar
- Requisitos para la ayuda de hasta 1.739 euros al mes de la Seguridad Social si tienes entre 23 y 65 años