¿Conejos con tentáculos? La extraña y sorprendente 'mutación' que se ha hecho viral

Ya sabemos cómo funcionan las redes sociales: alguien comparte una fotografía o un vídeo de algo insólito, y no tarda mucho en hacerse viral. Recientemente, esto es lo que ha ocurrido con unos conejos silvestres que presentan insólitas protuberancias en la cabeza, elementos que parecen tentáculos y que se asocian a una extraña 'mutación'.

Como decía, estas deformidades recuerdan a cuernos o tentáculos y en redes sociales han generado especulaciones acerca de 'mutaciones', uso de 'Inteligencia Artificial' o enfermedades desconocidas.

Sin embargo, por fin tenemos noticias de aquellos que más nos deberían importar: científicos, expertos en fauna silvestre y autoridades estadounidenses son conocedores de este hallazgo y han aclarado que no se trata de ninguna amenaza para los humanos.

No es tanto una 'mutación' como sí una enfermedad: se trata del virus del papiloma de Shope, una enfermedad que afecta exclusivamente a conejos del género 'Sylvilagus', conocidos como conejos de cola blanca. Ni siquiera afecta a conejos de otro tipo.

¿Cuáles son los principales síntomas del virus del papiloma de Shope? Se trata de una enfermedad que desarrolla tumores cutáneos que crecen de manera llamativa (de ahí que se hayan viralizado con rapidez), sobre todo en los meses cálidos (primavera y verano), cuando los insectos vectores (mosquitos y pulgas) facilitan su propagación.

Hay diversos estados de Norteamérica afectados, pero sobre todo se han observado estos casos en Colorado, donde se han registrado numerosos casos recientes con tres subespecies locales de conejos de cola blanca (del este, del desierto y de montaña) afectados por el virus.

Quizás resulte impactante a la vista, o puede que incluso de cierto 'asco', pero esta enfermedad no suele letal, aunque sí produzca molestias en los animales, sobre todo para ver y comer.