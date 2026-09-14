Muchos conductores lo hacen de noche sin saberlo y esto es lo que dice la DGT: ¿pueden multarte por encender la luz interior del coche?

Encender la luz del interior del coche durante un trayecto nocturno es un gesto bastante habitual. Puede ocurrir cuando alguien necesita encontrar un objeto, un pasajero quiere leer algo o simplemente hace falta iluminar durante unos instantes el habitáculo. Sin embargo, existe una creencia muy extendida entre los conductores que asegura que hacerlo mientras el vehículo está circulando está prohibido y puede terminar en una multa.

Lo cierto es que el Reglamento General de Circulación no contempla una prohibición específica sobre llevar encendida la iluminación interior del vehículo. Por tanto, activar la conocida como luz de cortesía mientras se circula no constituye, por sí mismo, una infracción de tráfico. No existe una sanción automática por el simple hecho de utilizarla durante la marcha.

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Esto no significa que el conductor pueda utilizarla de cualquier manera. La legislación establece que quien está al volante debe mantener en todo momento la atención necesaria y el control del vehículo, además de disponer de una visibilidad adecuada para circular con seguridad. Si la iluminación del habitáculo interfiere en alguno de estos aspectos, la situación puede cambiar.

El principal inconveniente aparece especialmente cuando se conduce de noche. Una luz interior demasiado intensa puede generar reflejos sobre el parabrisas y dificultar que el conductor distinga correctamente lo que sucede en el exterior. Esto puede resultar especialmente peligroso en carreteras poco iluminadas o cuando aparecen de repente peatones, ciclistas, obstáculos o señales.

También hay una cuestión relacionada con la adaptación de la vista. Los ojos del conductor se acostumbran a las condiciones de oscuridad del exterior, mientras que una fuente de luz dentro del habitáculo crea un contraste elevado. Como consecuencia, puede resultar más complicado percibir determinados elementos de la carretera que sí serían visibles con el interior del vehículo completamente oscuro.

Encendiendo luz del coche / 5

Por este motivo, aunque encender la luz no esté prohibido de manera expresa, un agente podría actuar si considera que su utilización está afectando a la seguridad de la conducción. La posible sanción no se produciría entonces por “llevar la luz interior encendida”, sino por una conducta que implique falta de atención, conducción negligente o una reducción de las condiciones necesarias para circular con seguridad.

Las consecuencias económicas dependerán de la infracción concreta que se considere cometida y de las circunstancias del caso. Por eso, no es correcto afirmar que existe una “multa de 200 euros por encender la luz interior” como si se tratara de una prohibición específica. La cantidad dependería del comportamiento observado y del precepto aplicado por los agentes.

Para evitar cualquier riesgo, la recomendación más sencilla es utilizar la iluminación interior durante el menor tiempo posible cuando el coche esté en movimiento. Si un pasajero necesita buscar algo, por ejemplo, puede hacerlo rápidamente procurando que la luz no quede directamente dentro del campo de visión de quien conduce.

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Otra opción consiste en utilizar las pequeñas luces de lectura del vehículo, siempre que su posición y orientación no generen reflejos ni molestias. Si es necesario mantener el habitáculo iluminado durante más tiempo, lo más seguro es detenerse en un lugar permitido y realizar la tarea con el vehículo parado.

En definitiva, uno de los mitos más conocidos relacionados con la conducción nocturna necesita una aclaración: encender la luz interior del coche no está prohibido automáticamente. Lo que sí constituye una obligación es conducir manteniendo la atención, el control y la visibilidad necesarios. Si una iluminación interior termina perjudicando estas condiciones, entonces sí puede existir motivo para que los agentes intervengan y sancionen la conducta correspondiente.