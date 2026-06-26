Los conductores mayores de 74 años alcanzan la cifra récord de 1,9 millones y tienen la tasa de siniestralidad más baja

Julia Rodrigo, maestra madrileña jubilada, tiene 74 años, lleva más de 52 conduciendo y dice que se ve perfecta para seguir haciéndolo unos años más. Eso sí, con cuidado. "Ahora veo bien, sobre todo de día, pero por la noche tengo un poco de miopía nocturna. Las señales de tráfico las veo borrosas y las luces con destellos, por eso evito la noche", relata la exdocente, que coge el coche solo lo necesario. "En el transporte público, sobre todo en determinadas horas, se va perfecto", explica.

Julia es uno de los casi 2 millones de ciudadanos de España de más de 74 años (1,9 millones) que siguen al volante. Es una cifra récord. Hace 10 años, según los datos de la Dirección General de Tráfico (DGT), eran 1,2 millones, lo que supone un aumento del 63% hasta la cifra actual. Llama la atención el ascenso de las mujeres conductoras: de 155.799 (en 2015) a 434.090. Es decir, casi el triple.

Edad media

Mientras la esperanza de vida alcanza una cifra récord (84,01 años) y el cuidado personal está más extendido en busca de una mayor longevidad, dejar el volante cuando se alcanza una determinada edad es algo que cada vez cuesta más. Según el estudio de la Fundación Mapfre 'Cese de conducción de personas mayores', la edad media para despedirse del coche propio es de 75 años, aunque un 45% lo hace de "manera involuntaria", forzados por su médico o su familia.

La pregunta que inunda el debate es si estamos ante un sector de conductores en los que se puede confiar. "En la sociedad persiste una percepción muy extendida que asocia edad avanzada con mayor riesgo al volante. Está vinculada a estereotipos que no siempre se corresponden con la realidad. Los datos de siniestralidad muestran que las personas mayores no presentan las mayores tasas de accidentes", defiende Jesús Norberto Fernández, presidente de la Plataforma de Mayores y Pensionistas, que lleva tiempo haciendo incidencia ante la DGT para evitar que se caiga en el edadismo.

Los datos de la DGT le dan, de hecho, la razón. Según el último informe de siniestralidad vial en España, con datos de 2024, el colectivo de mayores de 75 años, junto con el grupo de 65 a 70 y de 70 a 74, es el que tiene la menor tasa de conductores implicados en accidentes con víctimas por cada mil conductores censados: un total de 3. La mayor tasa se registra entre la población más joven: entre los de 15 y 17 años (45), 18-20 (15) y 21-24 (11).

Es decir, los séniors tienen 15 veces menos accidentes que la franja más joven y justo la mitad que la cohorte de entre 40 y 44 años (seis conductores implicados por cada mil). Esto se debe, según Fernández, a que muchos conductores adaptan progresivamente sus hábitos de conducción. Es decir, evitan condiciones adversas, son más prudentes y planifican mejor sus desplazamientos, lo que contribuye a mitigar riesgos.

Aunque sufren menos accidentes, cuando los tienen las consecuencias son mucho más graves. Los motivos son su propia fragilidad física y el hecho de tener coches más antiguos. Según las estadísticas oficiales, la tasa de fallecidos en accidentes de carretera por millón de habitantes es de 34,4 en menores de 65 años y de 47,8 en mayores de esa edad.

En España, seguir conduciendo no depende de la edad, sino de las capacidades y aptitudes que tenga el conductor cuando realiza su examen psicotécnico en un centro autorizado, donde se evalúan su capacidad visual y auditiva, reflejos y estado de salud general. A partir de los 65 años, el periodo de vigencia del permiso pasa de diez a cinco años. Y, cuando se cumplen 80, el carnet tiene una duración máxima de dos años.

Carnet con limitaciones

El reconocimiento médico es el mismo para todas las edades. Si se detecta una enfermedad o deficiencia que si bien, de momento, no impide la renovación pero puede agravarse, el periodo de validez del permiso puede ser menor o se pueden establecer limitaciones, como ocurre en la actualidad con 70.000 conductores séniors que tienen algunas limitaciones: un radio acotado, conducir solo de día o a menor velocidad de la establecida.

Hay que adaptar la movilidad a las capacidades reales de cada persona. La buena política pública no expulsa al mayor de la carretera, sino que protege simultáneamente su seguridad, su autonomía y su salud vial”, defiende José Ignacio Lijarcio, presidente de la Fundación para la Seguridad Vial (Fesvial).

Los expertos insisten en que hay que prestar atención a los síntomas del deterioro cognitivo -muchas veces poco reconocibles en los exámenes que se hacen en los centros homologados-, "como problemas de memoria, orientación, lenguaje o de atención" que, durante la conducción, provocan problemas de atención y confusión en el uso de los pedales o dificultad para mantenerse en el carril.

Conductores con demencia

"A partir de los 75 años, la prevalencia del deterioro cognitivo se duplica cada cinco años", advierte Isabel Sala, investigadora del Servicio de Neurología y de la Unidad de Memoria del Hospital de la Santa Creu y Sant Pau de Barcelona, y autora del informe de Mapfre junto con Jesús Monclús, director de Seguridad Vial y Prevención de Fundación Mapfre, en un artículo en la revista de la DGT. Su estudio expone otro dato que preocupa: el 30% de los pacientes con demencia siguen conduciendo un año después de recomendarles que lo dejen.

Elaborado por la Sociedad Española de Neurología en colaboración con la DGT, el manual sobre neurología y conducción calcula que un 4% de los hombres conductores mayores de 75 años presenta demencia, y que entre el 4,6% y el 19,4% de los conductores activos en ese rango de edad podrían presentar algún grado de deterioro cognitivo.

Desde Fesvial se aboga por someter a estos automovilistas a una evaluación sanitaria más completa que englobe visión nocturna, sensibilidad al contraste, campo visual, atención dividida, velocidad de procesamiento, consumo de fármacos y enfermedades neurodegenerativas incipientes. En casos dudosos, recomiendan una prueba práctica o simulada. "Si debemos retirar el carnet hay que establecer un protocolo de abandono donde la familia participe y no sea un hecho repentino y traumático para el conductor", avisa Lijarcio.

"España tiene un sistema de reconocimientos médicos de vanguardia", subraya Monclús, que precisa que se podrían incorporarse nuevos tests para la detección del deterioro cognitivo. En cualquier caso, su principal recomendación es "ser honestos" a la hora de informar al médico de patologías, consumo de medicamentos o preocupaciones.

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"Los centros de exámenes deberían poder proponer a las jefaturas de Tráfico un segundo reconocimiento por parte de una unidad especializada en gerontología", subraya el experto. De hecho, asegura que ya se pueden hacer, aunque es un recurso poco utilizado. Otra propuesta interesante, concluye, es la valoración por parte de un examinador o profesor de autoescuela para validar las condiciones psicotécnicas con tráfico real.

Fuente: El Periódico