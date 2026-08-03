Muchos conductores lo hacen mal: cómo debes colocar el parasol para que realmente enfríe el coche

Con la llegada del verano y las altas temperaturas, muchos conductores recurren al clásico parasol reflectante para intentar mantener el interior del coche más fresco cuando lo dejan estacionado al sol. Sin embargo, un estudio realizado por el club automovilístico alemán ADAC concluye que este accesorio, tal y como lo utiliza la mayoría de los usuarios, está lejos de ser la solución más eficaz para combatir el calor acumulado en el habitáculo.

La investigación comparó la eficacia de siete sistemas distintos de protección solar utilizando varios vehículos idénticos aparcados durante horas bajo las mismas condiciones. El objetivo era comprobar cuánto conseguía reducir la temperatura cada método y determinar cuál ofrecía una mayor protección frente al intenso calor que se acumula en el interior del coche durante los meses de verano.

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Los resultados mostraron que un vehículo sin ningún tipo de protección alcanzó los 53 ºC en el habitáculo. A partir de esa referencia, los investigadores comprobaron que algunos sistemas eran capaces de reducir varios grados la temperatura interior, aunque con diferencias importantes entre unos y otros.

La opción más eficaz fue una funda exterior que cubre parcialmente el vehículo, incluyendo el techo y las superficies acristaladas. Gracias a este sistema, la temperatura interior se mantuvo en torno a los 43 ºC, es decir, unos diez grados menos que en el coche completamente expuesto al sol.

El estudio también analizó el rendimiento del tradicional parasol reflectante. Cuando se coloca por fuera del parabrisas, la temperatura del habitáculo descendió hasta unos 45 ºC, ocho grados menos que en el vehículo sin protección. Sin embargo, cuando el parasol se instaló en el interior del coche, como suele hacer la mayoría de los conductores, el resultado fue mucho más discreto y la temperatura apenas bajó hasta los 49 ºC.

La explicación, según los expertos, es sencilla. Cuando el parasol se coloca en el interior, los rayos solares ya han atravesado el parabrisas y parte del calor ha penetrado en el vehículo. El cristal y el salpicadero se calientan rápidamente y continúan irradiando calor hacia el interior, reduciendo considerablemente la eficacia del accesorio. En cambio, situado en el exterior, el parasol refleja gran parte de la radiación antes de que llegue al cristal.

Coches aparcados / 5

Desde el ADAC recuerdan que el interior de un coche puede alcanzar temperaturas extremadamente elevadas en muy poco tiempo. Incluso con una temperatura exterior inferior a los 30 ºC, el habitáculo puede superar los 50 ºC en apenas media hora si el vehículo permanece estacionado bajo el sol.

Por ello, el organismo insiste en que ninguna protección elimina por completo el riesgo derivado del calor. Además de utilizar sistemas para reducir la temperatura, recomienda buscar zonas de sombra siempre que sea posible y ventilar el vehículo durante unos minutos antes de iniciar la marcha para expulsar el aire caliente acumulado.

Los expertos también recuerdan que nunca deben dejarse niños, mascotas o dispositivos electrónicos dentro de un coche estacionado al sol, ya que las temperaturas que puede alcanzar el habitáculo representan un riesgo importante para la salud. En este contexto, el estudio concluye que el clásico parasol sigue siendo un accesorio útil, pero su eficacia depende en gran medida de dónde se coloque, siendo mucho más efectivo cuando protege el parabrisas desde el exterior.