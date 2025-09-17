Conductores confusos: la nueva señal de la DGT que genera polémica y sanciones

Desde el pasado 1 de julio, las carreteras de España cuentan con nuevas señales de tráfico, y una de ellas, la S-991f, es protagonista sin quererlo por haber generado mucha confusión entre los conductores. Esta señal avisa de radares que controlan la distancia mínima entre vehículos en autopistas y autovías y no respetarla conlleva una sanción de 200 euros y 4 puntos en el carnet de conducir.

El verdadero problema que hay con la nueva señal de la DGT

¿Y cuál es el problema que ha obligado a la DGT a compartir consejos y recomendaciones a seguir en caso de ver esta señal? Que muchos conductores no saben cómo calcular la distancia mínima en tiempo real.

El Reglamento General de Circulación indica que debe dejarse espacio suficiente para detenerte sin colisionar en caso de frenada brusca, considerando la velocidad y las condiciones de la vía. Sin embargo, en la señal de la DGT se cifra en 50-70 metros la distancia a respetar.

En redes sociales, la polémica está servida. Conductores advierten que situaciones como vehículos que se meten entre tu coche y el de delante podrían acabar generando multas injustas aunque el conductor esté manteniendo en un principio la distancia de seguridad correcta.

Otras dudas están relacionadas con las retenciones y las paradas momentáneas, que podrían acabar siendo interpretadas de forma errónea por estos radares.

Aunque la DGT no ha explicado a fondo el funcionamiento técnico de estos radares, se espera que utilicen cámaras, sensores LIDAR y procesamiento de imagen, como en otros dispositivos automatizados. Y su objetivo es muy simple: controlar la seguridad en carretera y reducir el número de situaciones que puedan desencadenar un accidente fatal.