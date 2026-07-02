DGT
Los conductores coinciden: “Ya no quiero el coche con marchas. Es más fácil y te puedes centrar en ver lo que pasa a tu alrededor”
Algunos usuarios prefieren los coches automáticos, impulsado por el aumento de los eléctricos y el cambio normativo europeo
El auge de los coches eléctricos es una realidad. Hace años no había ninguna alternativa para elegir, pero ahora el mundo ha avanzado y han aparecido variables a la hora de conducir. Por ejemplo, los coches eléctricos que usan un sistema automático, sin marchas. Es una opción más cómoda, ya que no tienes que ir cambiando de marcha cuando frenas, paras o avanzas.
Una modalidad que cada vez es más común, hasta en las autoescuelas. A la hora de hacer examenes, muchas personas prefieren hacerlo con un vehículo automático. Una elección que puede resultar ser cómoda, pero que tiene sus limitaciones.
Por ejemplo, el código 78, que significa que solamente puede conducir este tipo de coches. Es decir, si se pone a conducir un coche manual, podría ser multado.
Una nueva era
No obstante, la UE está adaptando está restricción a la era moderna, ya que en 2029 ya no se venderán coches con marchas y seguir con estas multas es excesivo. En la actualidad, existe un auge de vehículos eléctricos e híbridos automáticos. Las marcas producen más coches sin marchas porque se necesitan menos maniobras. Incluso las autoescuelas han empezado a comprar coches automáticos. "El mercado es el que manda," cuenta Adrià Sánchez de Hoy-Voy.
Por lo que hace al mundo de los transportes, los buses y autobuses también están aprendiendo con conducción manual. "En mi casa vamos con coches automáticos, porque es más fácil y así no estás pendiente de lo que sucede a tu alrededor", dice Joana Ripoll, en declaraciones a 3Cat.
"Cuesta más para la generación de los padres, que tienen inculcado más el cambio manual y parece que no terminemos de apostar del todo por el automático, y al final es el futuro", añade Ariadna Oliver.
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