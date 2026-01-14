Conducir con la ITV caducada pero con cita: Duda resuelta y riesgos legales de jugársela

Los nervios de pasar la ITV es algo que todo conductor sufre antes de pasar por el control de la DGT, aunque es un trámite indispensable para poder circular por la vía pública de forma legal.

Sin embargo, las inspecciones no siempre son favorables y en ocasiones toca volver a reservar cita una vez arreglados los desperfectos apuntados en el primer intento.

Por eso, muchos conductores se preguntan qué ocurre cuando no pasan la revisión, o si la tienen caducada, pero y tienen una fecha programada para pasarla y, sobre todo, si pueden ser multados por las autoridades si les paran y piden la documentación del vehículo.

Vehículos a punto de pasar la ITV. / ·

En este sentido, la legislación es muy clara al respecto: no se puede circular si el vehículo en cuestión no tiene la ITV, punto y final.

El hecho de que ya haya una cita prevista para ello no exime al conductor de llevar su coche en regla y abre la posibilidad de que le caiga una sanción si le pillan.

La duda actual tiene su origen en la etapa de covid-19 en la que se ofreció una moratoria a los propietarios de vehículos cuya fecha para pasar la revisión se vio afectada por las restricciones en la movilidad, una medida que terminó al recuperar la normalidad.

Conducir con la ITV caducada está prohibido. / ·

Así lo apunta la Asociación Española de Entidades Colaboradoras con la Administración en la Inspección Técnica de Vehículos iTV (AECA), aunque es difícil saltársela ya que se avisa previamente con un mes de antelación, incluso con una carta postal a casa de cada propietario.

Las multas en caso de 'pillada' ascienden a los 200 euros, 500 euros si se paga con retraso superior al año. Igualmente, en el caso de que un conductor sea atrapado a los mandos de un vehículo con la ITV fallida, la multa también es de 500 euros.