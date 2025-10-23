Conducir en España con 17 años será posible: estas son las condiciones aprobadas por la UE

Ya es oficial: el Parlamento Europeo ha aprobado esta semana una nueva normativa sobre el permiso de conducir que permitirá a los jóvenes de 17 años obtener el carnet tipo B, siempre que circulen acompañados por un conductor con experiencia hasta cumplir los 18.

Una medida que debe incorporarse a las legislaciones nacionales en un plazo máximo de 3 años y cuyo objetivo es armonizar las reglas de circulación en la Unión Europea, adaptándolas a las nuevas necesidades.

El acuerdo, alcanzado entre el Consejo y el Parlamento Europeo, también introduce cambios en otras categorías:

Los jóvenes de 18 años podrán obtener el carnet para conducir camiones (categoría C) .

. Las personas de 21 años pueden obtenerlo para autobuses (categoría D) siempre que dispongan del correspondiente certificado de competencia profesional.

Otra novedad muy demandada es la retirada del carnet de conducir por infracciones graves, como sucede en caso de conducir bajos los efectos del alcohol o de las drogas, o causar un accidente mortal. Desde ahora, esta retirada tendrá validez en todos los países de la UE.

En cuanto a los exámenes de conducir, también se actualizarán e incluirán formación sobre los ángulos muertos, los sistemas de asistencia al conductor, la apertura segura de puertas y los riesgos del uso del teléfono móvil al volante.

Una serie de cambios que los conductores más jóvenes, aquellos que todavía no pueden obtener el permiso de conducir, han recibido con los brazos abiertos. Además, la Unión Europea avanza hacia un carnet digital accesible desde el móvil, con la opción de disponer del formato físico si así se desea. En España ya está implantado este permiso de conducir digital desde la app MiDgt.