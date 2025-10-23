Actualidad
Conducir en España con 17 años será posible: estas son las condiciones aprobadas por la UE
La UE aprueba una medida muy demandada por los sectores más jóvenes de la sociedad
Ya es oficial: el Parlamento Europeo ha aprobado esta semana una nueva normativa sobre el permiso de conducir que permitirá a los jóvenes de 17 años obtener el carnet tipo B, siempre que circulen acompañados por un conductor con experiencia hasta cumplir los 18.
Una medida que debe incorporarse a las legislaciones nacionales en un plazo máximo de 3 años y cuyo objetivo es armonizar las reglas de circulación en la Unión Europea, adaptándolas a las nuevas necesidades.
El acuerdo, alcanzado entre el Consejo y el Parlamento Europeo, también introduce cambios en otras categorías:
- Los jóvenes de 18 años podrán obtener el carnet para conducir camiones (categoría C).
- Las personas de 21 años pueden obtenerlo para autobuses (categoría D) siempre que dispongan del correspondiente certificado de competencia profesional.
Otra novedad muy demandada es la retirada del carnet de conducir por infracciones graves, como sucede en caso de conducir bajos los efectos del alcohol o de las drogas, o causar un accidente mortal. Desde ahora, esta retirada tendrá validez en todos los países de la UE.
En cuanto a los exámenes de conducir, también se actualizarán e incluirán formación sobre los ángulos muertos, los sistemas de asistencia al conductor, la apertura segura de puertas y los riesgos del uso del teléfono móvil al volante.
Una serie de cambios que los conductores más jóvenes, aquellos que todavía no pueden obtener el permiso de conducir, han recibido con los brazos abiertos. Además, la Unión Europea avanza hacia un carnet digital accesible desde el móvil, con la opción de disponer del formato físico si así se desea. En España ya está implantado este permiso de conducir digital desde la app MiDgt.
- Malas noticias de la Seguridad Social: cambian las reglas para jubilarse y podrías quedarte sin pensión
- Sale a la luz el principal detonante de la ruptura entre Andy y Lucas: 'Se lo encuentra con su mujer en su casa
- David Bustamante desvela su rutina para perder 20 kilos a los 43 años: 'Hago una caminata de una hora en ayunas y no como salsas
- Josep Pedrerol dice lo que todo el mundo piensa tras la cancelación del partido en Miami: 'Es lamentable
- Lagunas de cotización: La Seguridad Social permite disfrutar de la pensión sin haber llegado al mínimo de 25 años trabajados
- El presentador Jorge Fernández (53 años) da la clave para tener su espectacular físico: 'Así es como se consigue un buen core
- Roberto Brasero, sobre el cambio de hora: 'El problema no es que se deje de cambiar la hora, el problema es...
- Rosalía la lía parda en Madrid y se enfrenta a una multa millonaria