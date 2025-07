¿Se puede conducir con chanclas? La Guardia Civil despeja las dudas

El verano ya se hace notar en España. Con la llegada del calor a las calles, muchos ciudadanos optan por dejar a un lado las bambas y recurrir a un calzado más cómodo, como las chanclas. Sin embargo, a la hora de conducir, siempre surge la misma duda: ¿Es legal hacerlo con este tipo de calzado?

Por ello, la Guardia Civil ha utilizado sus redes sociales para alertar y recomendar a los ciudadanos sobre los diferentes peligros y malos hábitos por ir con este tipo de calzado.

En uno de sus últimos vídeos de X, anteriormente Twitter, la Benemérita ha advertido sobre el uso de las chanclas en la conducción, aunque es totalmente legal conducir con ellas.

La agente empieza explicando en el vídeo que "el dilema de todos los veranos, el uso de las chanclas en la conducción". Este tema se repite cada año con la llegada del calor, cuando muchos conductores cambian su calzado habitual por opciones más frescas y cómodas.

Otro agente expone que "aunque su uso no está prohibido en la normativa. Por parte de la agrupación de tráfico de la Guardia Civil y la DGT le recomendamos no usar este tipo de calzado en la conducción".

El principal motivo es "porque su uso puede interferir negativamente en la conducción y provocar un siniestro vial", debido a que las chanclas pueden deslizarse, engancharse o impedir una correcta reacción ante una situación de emergencia.

Además, los cuerpos de seguridad y la DGT tienen un propósito claro para este 2025: continuar disminuyendo el riesgo de mortalidad en las carreteras. Y no llevar chanclas disminuye la posibilidad de accidente.

A pesar de la recomendación, algún usuario de X no entiende el motivo del vídeo: "No hay debate...no está prohibido y lo que no está prohibido se puede hacer". En cambio, otro defiende que "es triste que tengas que decirle a la gente algo así. El sentido común debería decírtelo".