TELEVISIÓN
La condición de Belén Esteban para volver a Telecinco, al descubierto
La situación de la colaboradora de televisión se analizó en la última emisión de 'El sótano'
Belén Esteban es una de las personalidades más mediáticas de la televisión española. Dio el salto a la fama gracias a su romance con el torero Jesulín de Ubrique, aunque la relación no funcionó y su separación generó una enorme cobertura en los medios de comunicación, lo que le brindó una oportunidad de oro para darse a conocer públicamente.
Desde entonces, Esteban se convirtió en un referente, especialmente en el programa 'Sálvame'. A pesar de que el formato era todo un éxito, Mediaset decidió cancelarlo de un día para otro en 2023, lo que supuso la marcha de la colaboradora de la cadena televisiva.
Después de tres años, la ex del torero podría volver a Mediaset, según informó Marta Riesco en el programa 'El sótano', espacio presentado por Alba Carrillo.
La colaboradora informó que la de Paracuellos habría recibido una importante oferta para volver a Telecinco.
Empezó diciendo que "la propuesta ya está encima de la mesa de Belén Esteban", aunque "a día de hoy no ha aceptado". Según Riesco, la propuesta es que "quieren que haga dos 'De viernes' y es imprescindible para que ella vuelva a Mediaset que vaya a 'Gran Hermano VIP'".
No tiene dudas de que "sería la apuesta ganadora de Mediaset", pero las condiciones están claras: "Se le ha dicho vuelves a la cadena televisiva, pero tienes que pagar el peaje de que te volvamos a ver en 'Gran Hermano VIP'".
Riesco desveló que Esteban también habría puesto sus condiciones: "Belén sabe lo que vale ella y Belén ha dicho, yo voy a 'Gran Hermano VIP', pero yo quiero mucha pasta".
Por último, apuntó que "ahora hay que ver si finalmente se llega a ese acuerdo económico por ambas partes, pero Belén que tenía un pie fuera de Mediaset, tiene ya medio".
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