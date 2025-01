Condenado a prisión por matar al perro de su pareja de esta terrible forma

Un hombre ha sido condenado a un año y ocho meses de cárcel por matar al perro de su pareja. Así lo ha determinado el Juzgado de lo Penal núm. 3 de Vigo (Galicia) después de analizar los hechos y emitir la sentencia correspondiente.

El juez le atribuye un delito contra animal doméstico. El suceso tuvo lugar la noche del 10 de junio de 2023, cuando la pareja inició una discusión. Cuando la chica se fue al dormitorio, el acusado cogió a su perra y la ahogó en el cubo de la fregona, sumergiendo su cabeza en el agua hasta causarle la muerte.

La sentencia recoge que el hombre tuvo una "crueldad manifiesta" y realizó este acto "con el fin de menoscabar la integridad física" y la vida del animal. Una vez la dueña reparó en lo que había pasado, trató de reanimar, sin éxito, a la perra. Cuando se confirmó el fallecimiento, el hombre espetó que ya tenía "un problema menos".

El acusado, no obstante, se considera inocente y asegura que la muerte de la mascota fue accidental, pero la sentencia señala que el can sufrió una muerte "lenta y dolorosa". Más allá de la pena de cárcel, el juzgado le ha impuesto el pago de una indemnización de 5.000 euros por todos los daños ocasionados. El acusado puede recurrir el fallo ante la Audiencia Provincial de Pontevedra, puesto que todavía no es definitivo.