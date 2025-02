Condena para el vigilante del metro que rompió la pierna a un joven que intentó colarse

Un vigilante de seguridad del Metro de Barcelona ha sido condenado a nueve meses de prisión por un incidente que terminó con la pierna fracturada de un joven. Todo ocurrió en la estación de Joanic, cuando el chico intentó pasar los tornos sin validar correctamente su billete. La reacción del vigilante, que lo inmovilizó con un "placaje" brutal, ha sido considerada innecesaria, violenta y desproporcionada.

El caso no se resolvió de inmediato. Tras varios juicios y una sentencia inicial que absolvía al vigilante en marzo de 2024, el proceso se repitió debido a errores en la valoración de pruebas. Finalmente, el juzgado penal número 28 de Barcelona falló en su contra, imponiendo además una indemnización de 9.229 euros, más otros 1.500 euros por las secuelas sufridas por la víctima.

Todo ocurrió en la madrugada del 8 de mayo de 2022, cuando el joven intentó acceder al metro con un billete defectuoso. Al no lograr validarlo, su compañera le ayudó a cruzar el torno, lo que alertó al vigilante y a otros agentes de seguridad. Lo que inició como una simple discusión sobre la sanción escaló rápidamente cuando, según la fiscalía, el vigilante lo agarró por la espalda y lo arrojó con violencia al suelo.

El juez fue claro: las pruebas, incluidas las grabaciones de seguridad y un video captado por una amiga del joven, muestran al vigilante actuando con una actitud agresiva e inapropiada. En las imágenes se observa cómo empuja con fuerza a la víctima y lo derriba sin necesidad alguna, causando la fractura que tardó 153 días en sanar.

Pero lo más impactante no fue solo el uso excesivo de la fuerza, sino la actitud del vigilante. La sentencia resalta que no actuó con prudencia, sino que dejó que su "ego" y su necesidad de imponer poder físico dictaran sus acciones. Además, el juez recalca que hubo una diferencia de fuerza evidente entre ambos, lo que hace su reacción aún más desproporcionada.

Para la fiscalía, estos hechos eran claros desde el principio y pedían los mismos nueve meses de prisión que finalmente se han impuesto. Sin embargo, la acusación particular, representada por la asociación de derechos humanos Irídia, quería que la condena fuera mucho más dura: tres años y seis meses de cárcel. Aunque no lograron su objetivo, la resolución deja claro que los abusos de poder no quedan impunes.

Con este veredicto, el mensaje es claro: la seguridad no puede ser una excusa para la violencia gratuita. Si bien es cierto que se deben hacer cumplir las normas, no es justificable que una simple discusión termine con una persona herida de gravedad. La ley ha puesto límites, y este caso deja en evidencia que no se tolerarán actuaciones fuera de control.