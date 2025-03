Los concursantes de Playa Furia, sancionados por hacer trampas en 'Supervivientes 2025'

Este jueves, la tercera gala de 'Supervivientes 2025' ha comenzado con una gran revelación. "Tenemos una última hora que va a cambiar el rumbo de esta noche, una de las playas ha incumplido las normas del concurso, os adelanto que es un episodio muy grave que va a tener importantes consecuencias", anunciaba Jorge Javier Vázquez.

El presentador explicaba que los miembros de playa Furia "han ido mucho más allá" y como resultado, tendrán "una sanción sin precedentes". El televisivo conectaba con ellos desde plató para explicarles la situación: "Como sabéis ha pasado algo muy grave que ha contravenido el espíritu de 'Supervivientes'".

En Honduras, Laura Madrueño también estaba al corriente de la infracción de los concursantes. "Ha ocurrido una situación que no es de auténticos supervivientes, que es totalmente inaceptable y van a conocer las consecuencias. Vamos a ver todo lo que ha ocurrido porque ha sido hace unas horas", adelantaba la presentadora.

La organización ha mostrado el vídeo, donde Montoya aparece gritando: "¡Fuego! ¡Fuego!". Los miembros de playa Furia corrían emocionados, intentando mantenerlo. No obstante, la dirección del programa no se creyó el teatro de los participantes. "Evidentemente, no habéis hecho fuego así que dadme con lo que habéis hecho fuego".

Después de buscarlo, apareció un mechero amarillo enterrado en la arena. "Un mechero en playa Furia. Y encima amarillo, con la mala suerte que da el color", describía Jorge Javier. "Claro, no tenían fuego, y al rato, de manera milagrosa, los milagros no existen. Fuego, mechero, amarillo", zanjaba el presentador.

Jorge Javier Vázquez revelaba que el merchero pertenecía a un cámara de producción, y ha acusado a los concursantes de haberlo robado. En este contexto, Gala, confiesa haber encontrado el encendedor en la playa y enseñárselo a sus compañeros. "No es lo que soy, no es lo que he aprendido ni lo que enseño. Yo no robé ese mechero, lo encontré".

La organización ha pedido a los miembros de playa Furia que señalen al responsable de lo sucedido, pero los concursantes se han mantenido unidos y aceptan el fallo. "Hemos cometido todos el error. Nos molesta pero es lo que hay y asumimos las consecuencias que conlleva".

Como resultado, todos los miembros de playa Furia han sido nominados para la próxima semana. Makoke, del grupo de playa Calma, ha destacado el compañerismo que han demostrado, a pesar de hacer trampas: "Son un equipazo y muy solidarios".