TELEVISIÓN
Una concursante de 'Supervivientes 2026' destapa su historia con Leonardo DiCaprio: "Lo conocí en una fiesta"
Marisa Jara supuestamente conoció a Leonardo DiCaprio durante una fiesta en la que coincidieron
¿Hubieras imaginado que uno de los concursantes de 'Supervivientes 2026' pudo haber mantenido una relación con el mismísimo Leonardo DiCaprio? Imagina cómo nos quedamos los espectadores cuando escuchamos estas palabras en boca de Marisa Jara, una de las protagonistas indiscutibles de la nueva edición del reality de supervivinecia.
Todo ocurrió durante uno de los momentos de convivencia en la playa, cuando varias de sus compañeras preguntaron a la modelo por los rumores sobre su pasado con el conocido actor de Hollywood. Ante la curiosidad del grupo, Jara confirmó que ambos tuvieron una historia cuando eran más jóvenes que no fue a más.
Según explicó la concursante, el primer encuentro fue totalmente casual: "fue capricho a primera vista. Pasión", relató, recordando así cómo comenzó todo mientras el resto escuchaba sorprendidos.
Un encuentro entre Marisa Jara y Leonardo DiCaprio que comenzó en una fiesta
La modelo contó que conoció al actor en una fiesta en España. Fue él quien se acercó primero y comenzaron a hablar durante horas. A partir de entonces, el contacto continuó y la relación fue creciendo.
Hablamos de una época en la que Marisa Jara tenía menos de 25 años y Leonardo DiCaprio también era mucho más joven, dando lugar a una diferencia de edad de apenas 5 años.
Si tenemos en cuenta el relato de Marisa, la pareja llegó a verse en varias ocasiones e incluso hicieron viajes juntos. La concursante explicó que llegó a pasar algunas temporadas en el ático que el actor tenía en Nueva York.
Eso sí, pese a la insistencia de sus compañeras, la modelo evitó profundizar en aspectos más personales de la relación: "no me gusta hablar de esas cosas, tampoco es tan importante", respondió cuando le preguntaron por detalles más íntimos. Lo que si contó es que es un apasionado del orden, una manía muy común a muchas personas.,
- Confirmado: La Seguridad Social adelanta la jubilación 10 años y sin coeficientes reductores para los trabajadores que cumplan con la cotización
- Pacheta deja a Pedrerol sin palabras: 'Los niños deberían estar prohibidos en las ciudades hasta...
- Ocho colegios de Barcelona en la lista de los 100 mejores de España según Forbes: en uno estudió un jugador del Barça
- Juan José Ebenezer, mecánico, advierte: 'Nunca deberías llevar lleno el depósito de combustible
- Los asesores fiscales coinciden: 'Poca gente hace bien la Declaración de la Renta cuando tiene hijos
- Comprobar Euromillones de hoy: resultados del viernes 13 de marzo de 2026
- El tremendo enfado de Álex Ghita tras su expulsión de Supervivientes 2026
- El Estatuto de los Trabajadores lo confirma: las empresas deben pagar la pausa para comer si ocurre esto