Quién es Manu Pascual, concursante de 'Pasapalabra' y aspirante a ganar el bote: edad, profesión y vida fuera del plató

Si hay un concurso que genera fidelidad y seguimiento masivo a diario, ese es 'Pasapalabra', siempre con permiso del incombustible 'La ruleta de la suerte'. Y buena parte del mérito lo encontramos en unos concursantes tan inteligentes como carismáticos.

Uno de estos participantes es Manu Pascal, un joven de tan solo 29 años que este jueves 5 de febrero puede llevarse a casa el bote de casi 2,7 millones de euros por el que lucha tanto él como Rosa Rodríguez, su contrincante desde hace unos dos años.

¿Quién es Manu Pascal y por qué puede ganar el bote de 'Pasapalabra'?

Manu Pascal tiene 29 años, es natural de Collado Villalba (Madrid) y comenzó su andadura en 'Pasapalabra' el 16 de mayo de 2024, apenas un día después de que se liberaran las míticas sillas azul y naranja tras la victoria de Óscar Díaz.

Desde entonces, ha encadenado 438 programas, convirtiéndose en el concursante con mayor permanencia de la historia del concurso y superando el anterior récord, en manos de Orestes Barbero, que se quedó en 360.

Graduado en Psicología y con formación en Terapia Psicoanalítica, Manu ha demostrado que la constancia y el estudio siguen siendo fundamentales en el formato presentado por Roberto Leal en Antena 3.

A lo largo de toda la trayectoria actual en el concurso, acumula más de 270.000 euros en programas ganados y ha rozado en varias ocasiones completar 'El Rosco'. ¿Será este jueves la definitiva?

Más allá de los números, Manu se ha ganado el cariño del público por su personalidad, su deportividad y su respeto hacia rivales e invitados. Además, es una persona a la que le encanta coleccionar mapas de todos los lugares que visita, un detalle que le ha permitido conectar con muchos de vosotros.

Si finalmente logra completar 'El Rosco', Manu Pascal no solo se llevará a casa un premio cercano a los 3 millones de euros entre el bote y lo que ya lleva ganado, también cerrará la trayectoria más larga y sólida que se recuerda en 'Pasapalabra'.