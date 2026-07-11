Así es como vivieron Aitana, Ana Mena, Orozco y Bruno Mars el pase de España a Semifinales

El viernes no era un día fácil para los artistas que actuaban en España.

El partido de cuartos de final del Mundial 2026 que enfrentaba a España y Bélgica coincidía con conciertos multitudinarios y obligaba a encontrar soluciones creativas para que el público no tuviera que elegir entre espectáculo y Selección.

Aitana, Ana Mena, Antonio Orozco y Bruno Mars vivieron una noche que terminó convertida en una celebración nacional compartida.

Ana Mena: bufanda en mano y gol en directo

En el Weekend Beach Festival de Torre del Mar, Ana Mena decidió dividir la pantalla del escenario para mostrar el partido mientras cantaba.

El instante decisivo llegó durante Quiero decirte, cuando fue avisada del gol de España. La artista detuvo la actuación, corrió a por una bufanda de la Selección y celebró el tanto junto a miles de seguidores. Una reacción natural que convirtió el concierto en una fiesta improvisada.

Aitana: Zaragoza se rinde al "lololololo"

En Zaragoza, Aitana vivió una escena igual de intensa. La noticia del pase a semifinales irrumpió en el concierto y la artista no pudo contener la emoción.

El público comenzó a corear el clásico "lololololo" y Aitana respondió enfundándose la camiseta de España, personalizada con el número 1 y su nombre. "Solo nos quedan dos partidos", proclamó ante una ovación atronadora, antes de cerrar el show con Superestrella como homenaje a La Roja.

Antonio Orozco: retrasar el concierto para vivir el partido juntos

En Almería, Antonio Orozco optó por una decisión distinta: retrasó el inicio del concierto para que todos pudieran ver el partido sin prisas.

Cuando llegó la victoria, el recinto explotó en abrazos, gritos y aplausos. El artista compartió una imagen inolvidable sentado frente a la pantalla del escenario, celebrando el gol de Merino junto a su público.

Bruno Mars: el Wanda Metropolitano estalla en pleno concierto

El artista internacional Bruno Mars también actuaba en España y su concierto terminó siendo uno de los momentos más comentados de la noche. Justo cuando interpretaba Uptown funk, la última canción del espectáculo, coincidió con el gol definitivo de Mikel Merino.

En cuestión de segundos, todo el Wanda Metropolitano estalló en una celebración unánime, miles de personas gritando, saltando y levantando los brazos mientras Bruno Mars seguía en escena, sorprendido ante una reacción que parecía coreografiada por el destino. Una casualidad perfecta que convirtió el final del concierto en un recuerdo imborrable para todos los asistentes.

Mad Cool y Kings of Leon: "Spain Wins!" en pantallas gigantes

En Madrid, el festival Mad Cool también se sumó a la fiesta.

Kings of Leon, que actuaba durante el encuentro, proyectó la victoria de España en las pantallas del escenario principal y enlazó el momento con Use Somebody, generando una atmósfera electrizante.

El recinto se tiñó de rojo con el mensaje Spain Wins!, un gesto que unió a miles de asistentes en una misma emoción.

La victoria de España por 2-0 frente a Bélgica no solo clasificó a la Selección para las semifinales contra Francia. También convirtió conciertos y festivales en escenarios de celebración colectiva, demostrando que la música y el deporte pueden convivir y que, en noches como esta, el fútbol es capaz de colarse en cualquier rincón del país.