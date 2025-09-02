Ni Andalucía, ni Madrid: Esta es la Comunidad que más siestas hace en España

La siesta es patrimonio inmaterial español, aunque no esté reconocido como tal. Al viajar por el mundo uno se puede dar cuenta que una de las características que más se destacan de la gente española es precisamente esta práctica.

Esto, a su vez, muchas veces va de la mano del pensamiento que las personas de España son más proclives a la fiesta que al trabajo y que prácticamente se pasan el año de juerga, cosa que es evidentemente falsa. Lo que quizás no sabe esta gente es la existencia de los horarios partidos que obligan a los trabajadores a dividirse la jornada laboral entre la mañana y la tarde, hasta casi la hora de cenar.

También influye que durante buena parte del año las calles son un verdadero horno por las altas temperaturas a las que se llega en gran parte del país, cosa que provoca que no haya tampoco actividad comercial. Este punto es algo que no ocurre en otros países europeos, donde el calor no llega a las cotas que sí que se registran en España.

Además, dentro de España también existen ciertos prejuicios respecto a la siesta, como que los andaluces son personas que la tienen casi por contrato en sus trabajos, aunque nada más lejos de la realidad.

A ello hay que sumarle que en este país no nos gusta irnos a dormir pronto y sacrificamos horas de sueño nocturno a cambio de más tiempo libre. Así lo confirma el Estudio Sanitas sobre la Salud del Sueño, que apunta que la media de sueño entre los españoles es de tan solo 6,5 horas, aunque el 84,4% indica que le gustaría dormir más.

La mayoría de españoles no hace siesta

En términos de siesta, un nuevo estudio de la Fundación Educación para la Salud del Hospital Clínico San Carlos (Fundadeps) y la Asociación Española de la Cama (Asocama), demuestra que Andalucía ni siquiera es la Comunidad Autónoma más dormilona después de la comida. Se hace eco de ello 'A pachas podcast', que muestra qué comunidad es la más 'siestera' de todo el país, y para sorpresa de muchos, el sur no se lleva la palma en este caso.

Según apuntan, la región donde es más común este receso es la Comunitat Valenciana, con un porcentaje del 38,8%. Eso significa que cerca de cuatro de cada 10 valencianos optan por esta práctica, aunque realmente la cifra podría subir de tenerse en cuenta solamente la cantidad de personas que tienen opción a hacer siesta y la hacen, pues otros no podrán hacerlo por temas laborales o personales particulares.

Después, la siguiente comunidad que más siestas hace es la madrileña, con un 18% de la población, seguida de la andaluza, con un 16,6%. Ya fuera del top-3 se pueden encontrar otras partes del país, como Catalunya, donde el porcentaje es del 16,1% o el País Vasco, con el 12,2%.