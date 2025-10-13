¿En qué comunidades autónomas es festivo hoy, lunes 13 de octubre?

Este lunes 13 de octubre de 2025 no es día laborable en todas las regiones de España aunque lo sea en tu comunidad. Aunque el 12 de octubre, Día de la Hispanidad, es una de las fechas más señaladas del calendario nacional, este año ha caído en domingo y algunas comunidades han trasladado la festividad al lunes para disfrutar del ya denominado 'puente del Pilar'.

El Día de la Hispanidad conmemora la llegada de Cristóbal Colón a América en 1492 y se celebra en todo el país como la Fiesta Nacional de España. En muchos lugares coincide también con la festividad de la Virgen del Pilar, patrona de Zaragoza y de la Guardia Civil.

Sin embargo, no todas las regiones han decidido mover el festivo al lunes: en 2025, solo cinco comunidades han optado por hacer puente y disfrutar de tres días libres consecutivos:

Andalucía.

Asturias.

Aragón.

Castilla y León.

Extremadura.

Solo en estas regiones el lunes 13 de octubre es oficialmente festivo, por lo que colegios, oficinas y muchos comercios permanecerán cerrados.

En cambio, en el resto de comunidades, como Madrid, Catalunya, Comunidad Valenciana, Galicia o Euskadi, el día es laborable con normalidad, aunque las instituciones educativas puedan haber elegido una jornada festiva como sucede en Madrid.

Una situación que vuelve a abrir el mismo debate de siempre: ¿es necesario trasladar los festivos nacionales que caen en domingo, para evitar que los ciudadanos pierdan un día de descanso? Es más, son muchos los sindicatos que han exigido revisar el calendario laboral para garantizar un mayor equilibrio entre trabajo y descanso a lo largo del año.

El próximo festivo nacional en el calendario español será el 1 de noviembre, Día de Todos los Santos, aunque en 2025 caerá en sábado, por lo que tampoco habrá puente.