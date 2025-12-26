Salud
La comunidad médica está dividida: surge un estudio sobre betabloqueantes lleno de polémicas
Los expertos han encontrado nuevas evidencias relacionadas con el manejo de estos medicamentes
La medicina es una de las ciencias que más han avanzado a lo largo de los últimos años, cosa que sigue haciendo con todavía más intensidad en el pleno siglo XXI.
Cada vez es más común que surjan estudios que pongan en jaque algunas concepciones clásicas de la medicina y, precisamente, uno de los más recientes que han salido sobre betabloqueantes ha dividido a la comunidad científica.
Básicamente, se trata de un estudio que ha sido publicado en ¨The New England Journal of Medicine¨, donde se establece que recetar betabloqueantes a personas que hayan sufrido un infarto puede ser algo innecesario.
La razón de esto último tiene que ver con que, en el estudio que se hizo sobre betabloqueantes, no hubo resultados que apoyaran la hipótesis de que estos mejorasen de forma significativa el estado de salud de los pacientes.
Y es que existen grupos de médicos que afirman que esto es algo normal: los betabloqueantes eran esenciales para proteger el corazón de las personas que sufrían infartos hace 40 años, cuando los pacientes quedaban muy dañados a causa del suceso.
No obstante, aseguran que la medicina moderna ha provocado que aquellos que han sufrido de esta dolencia acaban con el corazón en un mejor estado que con respecto a lo que ocurría en el pasado, haciendo que los betabloqueantes no tengan efectos reales en los mismos.
No obstante, la mayor parte de la comunidad científica alerta de la importancia de tomar los resultados de los nuevos estudios como información orientativa de cara al futuro y no como nuevos dogmas de la medicina.
Esa es la razón por la que los médicos seguirán recetando betabloqueantes, dado que es altamente peligroso suspender tratamientos completos a causa de un estudio aislado, sostienen los expertos.
