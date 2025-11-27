La Comunidad de Madrid advierte: la tarjeta roja del abono transporte tiene los días contados

La Comunidad de Madrid continúa hacia delante con sus planes de digitalizar distintos dispositivos de su sistema de transporte de cara a los próximos años, y el siguiente elemento que hará la transición será la mítica tarjeta roja del abono de transporte.

En este mismo sentido, el gobierno ha comunicado que ya se puede traspasar los datos del abono transporte para llevarlos directamente en el móvil y que este actúe como tarjeta, pero lanza una advertencia al respecto.

Básicamente, la Comunidad de Madrid ha querido aclarar que, en el momento en el que la persona dé este salto, la tarjeta roja del abono de transporte quedará totalmente inservible y no podrá usarla más.

Esa es la razón por la que desde el gobierno se pide a la población de la Comunidad de Madrid que se aseguren de que su móvil es compatible con la nueva aplicación antes de hacer ningún movimiento.

Esto es algo importante a tener en cuenta con respecto a que la transición será obligatoria para todo el mundo en los próximos años, lo cual obligará a la población a contar con un smartphone que soporte la app del abono de transportes.

Algo que ha generado cierta división de opiniones en la población, quienes señalan que esta medida perjudicará a personas mayores y otros colectivos que tengan dificultades a la hora de manejar un teléfono móvil.

No obstante, la Comunidad de Madrid insiste en que es crucial modernizar el sistema de transportes y revela esta transición como uno de los puntos clave para lograr dicho objetivo a largo plazo.

Por tanto, hay que tener en cuenta que el cambio no es aún obligatorio y los usuarios del sistema de transporte de la Comunidad de Madrid podrá seguir usando su tarjeta con normalidad, pero es cuestión de tiempo que el gobierno anuncie una fecha definitiva para esta digitalización del abono.