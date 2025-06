Comunicado urgente de 'La Revuelta': "Nos da mucha pena"

'La Revuelta' ha irrumpido con fuerza para revolucionar la televisión. TVE rivaliza directamente con 'El Hormiguero' de Antena 3, el claro dominador de la franja horaria después de muchos años, con el objetivo de conquistar el 'acces prime time'.

El programa de David Broncano se transmite de lunes a jueves a las 21:40 horas y tiene una duración de 70 minutos. En él participan rostros populares como Jorge Ponce, Ricardo Castella o Grison, además de recibir cada noche a distintos invitados para ser entrevistados por el jiennense.

El programa de esta noche de 'La Revuelta' se ha visto afectado. La organización de Televisión Española estaba preparando un programa especial, pero finalmente lo han tenido que suspender. Así lo han compartido a través de X, anteriormente Twitter.

'La Revuelta' quiere cerrar su primera temporada por todo lo alto y, según informa el medio 'Vertele', estaban preparando un concierto con Estopa en la plaza de Callao. Este evento implicaba cortar el tráfico en pleno centro de Madrid durante buena parte de la tarde.

Sin embargo, la situación ha dado un vuelco de 180 grados. En el comunicado, el equipo ha comentado lo que ha sucedido, pero no han desvelado lo que tenían preparado.

Comunicado de 'La Revuelta':

"Nos da pena comunicar que, aunque no era un concierto de Estopa ni se iba a cortar ninguna calle como se contó ayer en algunos medios, la dimensión que ha tomado todo a raíz de que se publicase esa información incorrecta nos obliga a cancelar lo que estábamos preparando para hoy en la Gran Vía y la plaza de Callao. Nos da mucha pena porque llevamos mucho tiempo trabajando en esto, pero ahora mismo nos dicen que no sería seguro hacerlo y aunque no os lo creáis, somos gente responsable", expone el escrito.

Por último, han querido adelantar que "esta noche en el programa contamos más". Habrá que estar atentos para descubrir qué ha motivado este cambio a tan pocas horas del inicio del programa.