Comunicado urgente de Isabel Pantoja tras la investigación a Anabel Pantoja por presunto maltrato a su hija Alma

El Juzgado de Instrucción número 3 de Las Palmas de Gran Canaria ha abierto una investigación por presunto maltrato infantil contra Anabel Pantoja y David Rodríguez, por presuntos malos tratos a su hija Alma, que permaneció ingresada en el Hospital Materno Infantil entre el 11 y el 27 de enero, según ha informado el Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC).

La causa se inició el pasado 21 de enero, después de que el centro hospitalario remitiera un parte de lesiones, fechado el 17 de enero, en el que se informaba sobre el estado de la menor. Dicho informe fue posteriormente ratificado por un médico forense. En ningún momento han sido detenidos y no se han tomado medidas cautelares contra ellos.

Isabel Pantoja ha sido una de las personas que ha estado junto a su sobrina en estos momentos tan duros. Ahora, la tonadillera ha roto su silencio para emitir un comunicado oficial a través de Instagram.

"Ante las recientes informaciones publicadas en distintos medios de comunicación, queremos aclarar que Isabel Pantoja no ha realizado ninguna declaración al respecto. Cualquier información atribuida a la artista en este sentido es completamente falsa y no corresponde con declaraciones realizadas por ella o su equipo, tal como afirman diferentes medios. Agradecemos el respeto y la rigurosidad en el tratamiento de la información".

Anabel publicó el jueves un vídeo en redes sociales para asegurar que se trata de un protocolo para proteger a la menor, pero que está pasando un mal momento: "Me duele en el alma porque se nos está acusando y señalando por algo que no hemos hecho. Pero no me preocupa, porque mi única prioridad es la salud de Alma y que todo esto se resuelva. Todo lo que está sucediendo afuera lo abordaré más adelante, porque no me voy a quedar quieta. Espero que entendáis el dolor que estamos pasando".