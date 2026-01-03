ACTUALIDAD
Comunicado urgente del Gobierno de España por el ataque de Estados Unidos a Venezuela
El Ministerio de Asuntos Exteriores ha lanzado un mensaje a toda la sociedad española
Donald Trump ha confirmado que Nicolás Maduro ha sido capturado por las tropas estadounidenses después de los ataques en ciertos puntos de Venezuela. "Estados Unidos ha llevado a cabo con éxito un ataque a gran escala contra Venezuela y su líder, el presidente Nicolás Maduro, quien fue capturado y trasladado en avión, junto con su esposa, fuera del país".
El presidente repUblicano explicó en su red social, Truth Social, que "esta operación se llevó a cabo en colaboración con las fuerzas del orden estadounidenses. Se darán más detalles próximamente. Hoy a las 11:00 a. m. habrá una conferencia de prensa en Mar-a-Lago. ¡Gracias por su atención! Presidente Donald J. Trump".
El comunicado del Gobierno de España
El Gobierno de España no ha tardado en reaccionar y desde el Ministerio de Asuntos Exteriores han lanzado un comunicado urgente tras lo ocurrido en Venezuela: "El Ministerio de Exteriores está siguiendo de cerca la situación en Venezuela, de manera coordinada con nuestros socios de la Unión Europea y los países de la región. En permanente contacto con nuestra Embajada y Consulado en Caracas y la unidad de emergencia consular, estamos pendientes de la situación de la colonia española en el país".
El escrito expone que "el personal de la Embajada y Consulado de España en Caracas, así como sus familias, se encuentran todos bien. España hace un llamamiento a la desescalada y a la moderación, y a actuar siempre con respeto al Derecho Internacional y a los principios de la Carta de NNUU. En este sentido, España está dispuesta a prestar sus buenos oficios para lograr una solución pacífica y negociada a la actual crisis".
"España recuerda que no ha reconocido los resultados de las elecciones del 28 de julio de 2024 y siempre ha apoyado las iniciativas para alcanzar una solución democrática para Venezuela. También recuerda que ha acogido, y seguirá haciéndolo, a decenas de miles de venezolanos que han tenido que abandonar su país por motivos políticos y que está dispuesta a ayudar en la búsqueda de una solución democrática, negociada y pacífica para el país", finaliza el comunicado.
Pedro Sánchez da la cara
El presidente de España, Pedro Sánchez, ha querido compartir el siguiente mensaje a través de su cuenta personal de X, antes conocido como Twitter: "El Gobierno de España está haciendo un seguimiento exhaustivo de los acontecimientos en Venezuela. Nuestra embajada y consulados están operativos".
Por otra parte, señala que "hacemos un llamamiento a la desescalada y a la responsabilidad. Hay que respetar el Derecho Internacional y los principios de la Carta de Naciones Unidas".
