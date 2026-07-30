Comunicado urgente de Ester Expósito sobre su relación con Mbappé: "Me veo obligada a poner aquí el límite"

Ester Expósito ha dicho basta. La actriz se ha hartado de todas las informaciones que circulan acerca su persona y sobre su relación que comparte con el futbolista del Real Madrid, Kylian Mbappé. Aunque no se refiere directamente a la naturaleza del contenido que cuestiona, lo cierto es que en los últimos meses, algunos medios de comunicación han alimentado el rumor sobre si la actriz se había distanciado del futbolista.

"En los últimos meses y, especialmente, estos días, han circulado en redes sociales titulares e informaciones falsas y difamatorias sobre mí y mi vida personal que nada tienen que ver con la realidad o lo que soy. Bulos absurdos creados con el fin de ensuciar una historia entre dos personas y herir mi dignidad. No todo vale y, esta vez, me veo obligada a poner aquí el límite y actuar con herramientas legales contra los responsables", escribía la actriz de 'Élite'.

El comunicado de la actriz en sus redes sociales. / Dani Barbeito

"No todo vale"

Ester considera que los rumores que circulan desde hace semanas sobre su vida privada dañan su imagen y afectan a su dignidad. Recomienda no creerse todos los 'bulos' que se publican, sobre todo, en X (Twitter). Por ese motivo, anunció que está dispuesta a tomar medidas legales contra quienes difundan contenidos difamatorios o generen bulos con el objetivo de perjudicarla.

Aunque Ester y Mbappé nunca han confirmado su relación y la han intentado llevar con la mayor discreción posible, siempre han ido saliendo comentarios que apuntaban a una crisis en la pareja, sobre todo, tras el Mundial. De hecho, Mbappé publicó una historia con Ester, con la camiseta de Francia, que posteriormente borró, lo que hace que no se entienda esta crisis.

Sin embargo, según informa la revista 'Hola', podría ir relacionado con el actor mexicano Alejandro Speitzer, y su vinculación con otras figuras públicas.

Ester Expósito, vestida con la equipación de la selección francesa. / Sport.es

Aunque la pareja ha optado por mantener su vida sentimental con la mayor discreción posible, durante las últimas semanas también han circulado comentarios que apuntaban a una supuesta crisis en la pareja, especialmente después de que Mbappé disputara el Mundial y ambos no aparecieran juntos en determinados momentos. Sin embargo, ninguno de los dos había respondido hasta ahora a esas especulaciones.

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Ester Expósito deja claro que su prioridad es proteger su imagen y considera que la libertad de expresión no puede utilizarse como excusa para difundir acusaciones o informaciones que carecen de pruebas. De momento, Mbappé no ha hecho ningún gesto hasta el momento.