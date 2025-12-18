Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Comunicado urgente de Eduardo Casanova sobre su estado de salud: "Hoy rompo este silencio tan desagradable y doloroso"

El actor y director de cine emitió un escrito a través de su cuenta personal de Instagram

Eduardo Casanova se sincera a través de un comunicado de Instagram

Eduardo Casanova se sincera a través de un comunicado de Instagram / EFE

Ricardo Castelló

Ricardo Castelló

Eduardo Reina Valdehita, más conocido artísticamente como Eduardo Casanova, es uno de los actores y directores de cine más mediáticos de España. Esta mañana, el director de 'Silencio' emitió un comunicado urgente a través de su cuenta personal de Instagram para sincerarse con todos sus seguidores.

"Tengo VIH", empezó confesando. Para él, no ha sido una decisión fácil hacerlo público, pero considera que era lo más necesario.: "Hoy rompo este silencio tan desagradable y doloroso después de muchísimos años".

El actor de Aída explicó que es "un silencio que guardamos y sufrimos muchísimas de las personas con VIH", pero que se ha sincerado cuando él ha considerado oportuno: "Lo hago cuando yo quiero. Cuando yo puedo. Lo hago por mí, pero deseo que esto puede ayudar a más gente".

Asimismo, reconoció que lo contará a su manera, concretamente a través del cine, ya que es su "manera de comunicarme". Lo hará en una película documental producida por el periodista Jordi Évole. En el escrito, dejó claro que "no es un programa de televisión".

Eduardo Casanova en Masterchef Celebrity

Eduardo Casanova, en Masterchef Celebrity / TVE

"Se estrenará en cines, pronto, el año que viene. Ya habrá tiempo para explicar más cosas", desveló en Instagram.

Por otro lado, el director de cine se sinceró diciendo que lo cuenta "con dignidad", debido a que "debería ser la forma en la que todas las personas con VIH pudieran salir del armario".

Además, compartió el siguiente dato: "Cerca del 80% de las personas con VIH no ha compartido con casi nadie que tienen la infección, por un estigma que nos condena al rechazo sistemático y más injusto del mundo".

A pesar de que no ha sido un camino de rosas, Casanova aseguró que "pese al miedo y la incertidumbre, hoy me siento profundamente feliz".

